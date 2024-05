KKV: Kohusähköyhtiön kanteet kuormittavat kuluttajia – "Ainutlaatuisen vahingollista, yhtiölle ei mitään seurauksia"

Noin tuhat epäilyttävää kannetta

Suurla kertoo, että KKV:n tietojen mukaan 365 Hankinta on laittanut vireille noin tuhat epäilyttävää velkomuskannetta. MTV:n tavoittama 365 Hankinnan asianhoitaja kiistää, että kanteissa olisi kyse perusteettomasta laskutuksesta.

Kuluttaja-asiamies on avustanut 35 tapauksessa ja julkinen oikeusapu useissa tapauksissa.

Kuluttajasaatavien, eli yritysten kuluttajilta perimät velat vanhenevat yleisesti ottaen kolmessa vuodessa velan erääntymisestä tai tavaran luovutuksesta. Jos velasta on annettu tuomio, velka vanhenee viiden vuoden aikana. On seikkoja, jotka voivat katkaista velan vanhentumisen, kuten esimerkiksi jos velkoja nostaa kanteen velan perimiseksi.

Suurlan mukaan tapauksia on kahdenlaisia.

– Ensin on tapauksia, joissa sopimus on saatu aikaan erehdyttämällä, eli lupaamalla kuluttajille etuja, joita ei käytännössä ole ja kun kuluttaja on purkanut sopimuksen, yhtiö vaatii perusteettomasti sopimusrikkomismaksua tuomioistuimessa. Toisissa tapauksissa vaaditaan konkurssiin asetetun Fi-Nergy Voima Oy:n saamisia omiksi ja haetaan niitä tuomioistuimen kautta, Suurla tiivistää.