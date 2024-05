"Ei ole kyse mistään perusteettomista saatavista" – näin kohusähköyhtiö vastaa

365 Hankinta Oy:n asianhoitaja Håkan Gustafsson sanoo, että heidän lähettämissä haasteissa on kyse aiheellisista saatavista.

Håkan Gustafsson kertoo, että haasteita on yhteensä lähetetty 894 kappaletta, joista "suurin osa" on edelleen vireillä. Tarkemmin hän ei osaa sanoa, kuinka monta kannetta yritys on voittanut tai kuinka paljon saatavia yhtiö yhteensä perii asiakkailtaan.

Hänen mukaansa ei ole kyse aiheettomista saatavista, vaan kaikissa tapauksissa on sopimus ja aiheellinen saatava, jota peritään. Hänen mukaansa asialliset maksumuistutukset on lähetetty.

–Tässä ei ole kyse mistään perusteettomista saatavista. Kaikista löytyy sopimus, jonka perusteella on syntynyt saatava. Ainoa tapa saada se ratkaistua on oikeudessa, jos asiakas ei maksa sitä tai riitauttaa sen.

Liiketoiminta keskeytetty jo useampi vuosi sitten

Vuonna 2018 perustettu yhtiö on ollut lyhyen historiansa aikana useasti otsikoissa, kun yhtiön toimintaa aiheettomista laskuista on ihmetelty. Myös KKV varoitti jo vuonna 2021 yhtiön lähettämistä aiheettomista laskuista.

Yhtiöt Fi-Nergy sekä 365 Hankinta on myös epäiltynä mittavista veropetoksista. Yhtiöiden toiminta on ollut tappiollista, ja poliisi on aiemmin kertonut epäilevänsä että toimintaa on rahoitettu maksamattomilla veroilla. Asian käsittely on edelleen kesken.