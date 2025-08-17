Loviisan ydinvoimalassa alkaa tänään vuosihuolto

Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto työllistää yli 1 400 ihmistä.Lehtikuva
Fortumin Loviisan ydinvoimalassa alkaa tänään yli kuukauden kestävä vuosihuolto.

Vuosihuolto alkaa laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Huoltotoimien arvioidaan kestävän yhteensä 38 vuorokautta.

Vuosihuolloissa voimalan polttoaineesta vaihdetaan neljäsosa uuteen. Polttoaineen vaihdon lisäksi vuosihuolloissa tehdään useita ennakkohuolto-, kunnossapito- ja tarkastustöitä.

Fortumin mukaan vuosihuolloissa työskentelee yhteensä noin 1 420 ihmistä.

Loviisan voimalaitos työllistää vakituisesti noin 570 työntekijää ja 100 urakoitsijayritysten työntekijää. 

Vakituisesti työskentelevien lisäksi vuosihuoltoihin osallistuu noin 100 kesäharjoittelijaa ja muuta määräaikaista työntekijää sekä noin 650 ulkopuolisten urakoitsijayritysten työntekijää.

Majoituskylä uudistettiin

Fortum kertoi aikaisemmin tällä viikolla, että vuosihuoltoon muualta Suomesta tai ulkomailta tulevat työntekijät majoittuvat voimalaitoksen majoituskylässä. 

Tänä vuonna vuosihuoltoihin tulevat pääsevät ensimmäistä kertaa majoittumaan uusiin majoitusrakennuksiin. Majoituskylän uudistamisen kerrottiin olevan osa voimalaitoksen mittavaa investointiohjelmaa, jossa varaudutaan voimalaitoksen käyttöiän jatkoon vuoden 2050 loppuun asti.

Fortumin arvion mukaan voimalaitoksen toiminnan jatkamiseen ja käyttöiän pidentämiseen liittyvät investoinnit nousevat noin miljardiin euroon vuoteen 2050 mennessä. 

Viiden viime vuoden aikana Fortum on investoinut noin 200 miljoonaa euroa Loviisan voimalaitokseen.

