Hintapiikit herättävät pelkoa pysyvästi kalliista sähköstä, mutta pitkällä aikavälillä Suomi voi edelleen kuulua Euroopan edullisimpiin sähkömaihin. Näin arvioi MTV:n haastattelussa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Poikkeuksellisen kylmä ja tyyni talvijakso on nostanut sähkön hinnan hurjiin lukemiin ja nostanut keskusteluun kysymyksen, mihin suuntaan hinnat ovat menossa. Tiistaina pörssisähkön hinta kohoaa tämän talven ennätyslukemiin, jopa 82 senttiin kilowattitunnilta.

Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän mukaan nykyinen hintataso ei kerro tulevaisuuden normaalista, vaan olosuhteiden aiheuttamista haasteista sähköjärjestelmälle.

Korkeita hintapiikkejä voi esiintyä jatkossakin, mutta niiden taustalla on useiden tekijöiden samanaikaisuus.

Leskelä pitää äärimmäisiä hintaskenaarioita epätodennäköisinä.

– Teoreettinen katto on siellä 4 euroa kilowattitunti, niin se on tietysti mahdollista, mutta hyvin epätodennäköistä, että sinne mentäisiin, hän sanoi maanantai-illan Asian ytimessä -ohjelmassa viitaten parin vuoden takaiseen ennätyskalliiseen sähköön.

Ratkaisevin yksittäinen tekijä hintojen tasaantumisessa on edelleen sää. Kun pakkaset hellittävät ja tuuliolosuhteet paranevat, hinnat voivat laskea nopeastikin.

Hintavaihtelu pysyvää

Leskelän mukaan Suomen sähköjärjestelmä on murroksessa, jossa hinnan käyttäytyminen muuttuu pysyvästi. Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen on painanut sähkön keskihintaa alas, mutta samalla tehnyt hinnoista aiempaa sääriippuvaisempia.

– Meillä on tosi paljon tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. Ne ovat mahdollistaneet sen, että meillä viime vuonnakin oli Euroopan edullisin sähkö tukkumarkkinoilla, Leskelä sanoo.

Hän korostaa, että voimakkaampi vaihtelu ei tarkoita epäonnistunutta järjestelmää.

– Sähköntuotanto vaihtelee sään mukaan ja hinnat vaihtelevat. Se on ominaisuus eikä vika tässä järjestelmässä, Leskelä toteaa.

Tulevaisuudessa kuluttajien kannalta keskeiseksi nousee kyky sopeutua vaihteluun joko ajoittamalla kulutusta tai suojaamalla hintariskiä kiinteähintaisilla sopimuksilla.

Datakeskukset eivät nosta sähkön keskihintaa

Sähkönkulutuksen kasvu herättää huolta hintapaineista, erityisesti suurten datakeskushankkeiden myötä. Leskelän mukaan pelko on liioiteltu, koska kulutusta seuraa myös investointeja tuotantoon.

– Sähköntuotanto aina rakentuu sähkönkulutusta vastaamaan, ja nämä isot datakeskukset tekevät sopimuksia siitä, että heidän kulutustaan vastaan rakennetaan uutta sähköntuotantoa Suomeen, hän sanoo.

Datakeskukset eivät Leskelän mukaan nosta sähkön keskihintaa merkittävästi, vaikka ne voivat lisätä hintojen hetkellistä piikikkyyttä.

– Sähkön keskihintaa en näe, että merkittävästi lähtisi nostamaan, vaikka datakeskuksia tulee, Leskelä sanoo.

Hänen mukaansa suurempi riski Suomen energiajärjestelmälle olisi investointien puute.

Halpa sähkö mahdollinen myös jatkossa

Pitkällä aikavälillä Leskelä näkee Suomen asemassa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Edellytykset edulliselle sähkölle ovat hänen mukaansa edelleen olemassa, vaikka aivan viime vuosien poikkeuksellisen alhaisiin keskihintoihin ei välttämättä palata.

– Pitkällä aikavälillä näyttäisi siltä, että meillä on hyvät mahdollisuudet Suomessa, että meillä on edelleenkin Euroopan edullisimpia sähköjä, Leskelä sanoo.

Samalla hän muistuttaa, että energialaskun rakenne muuttuu. Polttoaineisiin perustuva energia vähenee, ja kustannukset kohdistuvat yhä enemmän sähköverkkoihin ja tuotantokapasiteettiin.

– Tavallaan meidän energialaskun rakenne muuttuu, eli enemmän maksamme sähköstä, vähemmän muusta, Leskelä tiivistää.

