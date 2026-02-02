Kylmä ja tuuleton sää on nostanut pörssisähkön hinnan pilviin. Asian ytimessä -ohjelmassa pohditaan, missä on raja ja mikä on sähkösopimusten ero.

Pörssisähkö on erittäin kallista tänään ja huomenna. Kuinka korkeaksi sähkön hinta voi nousta ja millainen sähkösopimus on järkevin kuluttajalle?

Näihin kysymyksiin etsitään vastausta MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tänään maanantaina kello 19.30 alkaen, kun vieraaksi saapuu Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Jakson voit katsoa tästä.

Kovat pakkaset ja tuulivoiman tuotannon vaatimattomuus ovat nostaneet pörssisähkön hintaa alkuviikosta ennätyslukemiin, jopa 61 senttiin kilowattitunnilta.

Huomisen korkein varttihinta koetaan iltapäivällä heti kello viiden jälkeen, jolloin hinta kohoaa 82,19 senttiin kilowattitunnilta.

Asian ytimessä hakee vastauksia uutismaailman kysymyksiin maanantaista torstaihin kello 19.30 suorana MTV Katsomossa.