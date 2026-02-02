Suomeen on saatava kovia pakkaspäiviä varten lisää sähkön säätövoimaa. Kiistelty tehomaksukin voi auttaa, jos kuluttajat näkevät vaivaa, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

Jos sähkön tehomaksu toimii tulevina vuosina suunnitellusti, kotitaloudet käyttävät sähköä tasaisemmin sekä joustavammin ja säästävät siten rahaa.

Tämä edellyttää tosin sitä, että kuluttajat osaavat valita itselleen sopivan sähkösopimuksen ja tarvittaessa säännöstelevät sähkön kulutustaan. Sähkösaunaa ei kannata lämmittää, jos sähköautoa ladataan samaan aikaan.

Jos taas kodissa ei ole sähkösyöppölaitteita, tehomaksua tuskin kannattaa ottaa.

Sähkösopimuksen valinta sekä sähkön käyttö vaativat jonkin verran harkintaa, jos aikoo säästää rahaa.

Tehomaksun valinneet kotitaloudet saavat alennusta sähkönsiirron perusmaksusta kulutuksen pysyessä alhaisena. Tehomaksu käynnistyy siinä vaiheessa, kun 60 minuutin keskiteho ylittää kahdeksan kilowatin tehokynnyksen.

Toivottavasti kuluttajille tarjotaan selkokielisiä sopimusvaihtoehtoja, jotta kalliita väärinkäsityksiä ei synny ja tehomaksun uudistus toimii suunnitellusti. Ja toivottavasti kuluttajat viitsivät ottaa selvää vaihtoehdoista.

Yhteiskunnan sähköistyminen jatkuu, joten myös sähköverkkoa on parannettava. Se näkyy väistämättä jollakin tavalla myös kuluttajien laskuissa. Parempaa palvelua ei yleensä saa halvemmalla, mutta myöskään jättikorotuksia ei saisi syntyä.