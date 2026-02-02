Pörssisähkö on erittäin kallista myös huomenna tiistaina. Päivän verollinen keskihinta on runsaat 48 senttiä kilowattitunnilta, ilmenee Pörssisähkö.fi-sivustolta.
Huomisen korkein varttihinta koetaan iltapäivällä heti kello viiden jälkeen, jolloin hinta kohoaa 82,19 senttiin kilowattitunnilta.
Fingridin ennusteen mukaan tuulivoiman tuotanto olisi jäämässä vaatimattomaksi. Samalla kireiden pakkasten odotetaan jatkuvan.
Tänään pörssisähkön hinta kipusi aamulla ylimmillään noin 61 senttiin kilowattitunnilta, ja hinta pysyttelee hyvin korkealla suuren osan päivästä.