Sähkölaskuja ilman sopimusta? Nordic Green Energy lopettaa puhelinmyynnin toistaiseksi – näin toimitusjohtaja vastaa

Erkki Karppinen, 88, kertoi aiemmin MTV Uutisille, että hän oli saanut Nordic Green Energyltä (NGE) aiheettomia sähkölaskuja. Karppinen kertoi asiasta Haapajärven poliisille, minkä jälkeen NGE perui Karppiselle lähettämänsä laskut ja viivästysmaksut.

Nyt Nordic Green Energyn toimitusjohtaja Kenneth Kastren kertoo MTV:lle sähköpostitse, että yhtiö on päättänyt lopettaa hetkellisesti puhelinmyynnin kokonaan kaikkien suoramarkkinoinnin yhteistyökumppaneidensa kanssa. Puhelinmyynti on tarkoitus aloittaa jälleen marraskuussa.

NGE aikoo ottaa käyttöön kirjallisen vahvistusmenettelyn, joka tarkoittaa sitä, että puhelinmyyjän tulee toimittaa kuluttajalle kirjallinen sopimus, joka astuu voimaan vasta, kun kuluttaja on vahvistanut sopimuksen kirjallisesti.

Juha Rautiala Haapajärven poliisista kertoo, ettei Erkki Karppisen tapaus ole johtanut rikostutkintaan. Hänen mukaansa Karppisen tavoite saavutettiin, kun sähköyhtiö Nordic Green Energy peruutti lähettämänsä laskut ja perintämaksut.

Yhtiö väittää lähettäneensä sopimuksen

Kastren pyysi aiemmin MTV:n toimittajaa lähettämään kirjallisesti kysymyksen koskien Karppiselle ilman sähkösopimusta lähetettyjä laskuja.

Kastrenin mukaan kyse on siitä, että NGE:n puhelinmyyntikumppani on "ilmoittanut meille asiakkaan suostumuksen, ja näin meidän puolellamme on luotu sopimus, josta asiakkaalle on lähetetty sähköpostilla sopimusvahvistus".

Hän kertoo sähköpostiviestissään, että NGE:n puhelinmyyjä on puhunut myyntipuheessaan tarjouksesta, vaikka kyseessä on todellisuudessa ollut uuden sopimuksen solmiminen. Hän kertoo, että toimintatapa on "vastoin kaikkia toimintaperiaatteitamme ja ohjeita, mitä olemme myyntikumppaneillemme antaneet".

Kastren puhuu vastauksessaan edelleen sopimuksesta ja sopimusvahvistuksesta, vaikka sellaista ei Karppisen mukaan ole koskaan solmittu. Hän kertoo myös myyjän ja Karppisen välisestä puhelusta, vaikka Karppisen mukaan mitään puhelua ei ole ennen yhtiön lähettämien sähkölaskujen tuloa ollut.

MTV kysyi Kastrenilta tietoa mahdollisesta puhelintallenteesta. Kastren vastasi sähköpostitse, etteivät he tilaa kaikista myyntipuheluista äänitallenteita. Kastrenin mukaan asiakkaan laskutus ei ole mahdollista ilman voimassa olevaa sopimusta.

Vastuu markkinoinnista on aina toimeksiantavalla yrityksellä

Kuluttaja- ja kilpailuvirastolle (KKV) on kuitenkin tullut useita ilmoituksia siitä, ettei yhtiö ole lähettänyt kuluttajille sopimusvahvistusta. Jos sopimus on siis olemassa, sitä ei ole näiden ilmoitusten mukaan lähetetty kuluttajille, jotka eivät olleet edes tietoisia, että sähkösopimus oli kyseisen yhtiön kanssa syntynyt.

Kastren kertoo, että heidän yhteistyökumppaninsa eivät ole tässä asiassa noudattaneet NGE:n toimintaohjeistusta. KKV:n johtava asiantuntija Jukka Kaakkola kuitenkin korostaa, että vastuuta laiminlyönneistä markkinoinnissa ei voi laittaa yhtesityökumppaneiden tai yksittäisten myyjien harteille.

– Oli siellä kuka tahansa puhelinmyyjä tämän Nordic Green Energyn palveluksessa, niin vastuu on toimeksiantajalla, että he tekevät markkinoinnin lainmukaisesti, riippumatta siitä, mikä puhelinmyyntiyritys taustalla on ollut, Kaakkola kertoi aiemmin MTV:lle.

KKV:lle on tullut noin neljän viime kuukauden aikana yli kolmekymmentä ilmoitusta Nordic Green Energyn markkinoinnista, joista iso osa koskee hyvin iäkkäitä tai muutoin heikossa asemassa olevia henkilöitä.

Kastren kertoi aiemmin, että toimintaohjeistusta rikkoneita yksittäisiä myyjiä on voitu irtisanoa välittömästi, kun harhaanjohtava markkinointi viime keväänä tuli KKV:n päätöksessä ilmi. Sen sijaan NGE:n yhteistyökumppaneiden eli suoramarkkinointiyritysten kanssa yhteistyö on jatkunut irtisanomisajan puitteissa vielä lokakuulle asti. Kastren ei aiemmin haastattelussa osannut sanoa, miksi harhaanjohtava myynti on jatkunut laajasti, jos sitä harjoittaneet yksittäiset myyjät on välittömästi irtisanottu.

Petoksen suunnitelmallisuuden todistaminen haasteellista

Helsingin poliisin rikostarkastaja Ismo Siltamäki sanoo, että laskujen lähettäminen ilman aiempaa yhteydenottoa kuluttajaan on poliisinkin näkökulmasta hyvin epätyypillistä.

– Ei tule kyllä heti mieleen, että tämän tyyppistä olisi ollut, että ihmisille, jotka eivät ole millään tavalla yhtiön asiakkaita, tulisi lasku. Jotenkin tuo nyt kuulostaa todella erikoiselta.

Hän kertoo, että on yhtiön tehtävä osoittaa sopimuksen syntyminen, jos kuluttaja kokee tulleensa huijatuksi.

– Missään tapauksessa ei tule maksaa mitään, mihin ei ole sitoutunut. Aina se osapuoli, joka lähettää laskun, on velvollinen osoittamaan, että sopimus on syntynyt.

– Ainakin ne yhtiöt, jotka toimivat asiallisesti, niin puhelimitse tehty myynti nauhoitetaan. Juuri sen takia, jos tulee kiistaa siitä, onko se sopimus syntynyt. Keskustelun perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että onko näin tapahtunut vai ei.

Siltamäen mukaan on haasteellista osoittaa, onko kuluttajasuojalain vastainen toiminta ollut järjestelmällistä, tarkoituksellista ja suunnitelmallista.

– Rikosprosessillinen haaste näissä asioissa on se, että on hirveän hankala varsinkin petoksena lähteä tarkastelemaan yhtä isoa kokonaisuutta. Se on enemmänkin niin, että petos kohdistuu aina yksittäiseen henkilöön.

– Tietysti jos lukumäärällisesti on paljon samantyylisiä tapauksia, niin siitä ainakin voi jonkinlaisen johtopäätöksen tehdä, että se ei ole satunnaista.

Näin kuluttajansuojalaki sanoo markkinoinnista: Markkinoiva taho ja kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi.

Markkinointi ei saa olla yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen vastaista.

Myyjä ei saa käyttää aggressiivista tai harhaanjohtavaa menettelyä.

Kuluttajalle ei saa toimittaa hyödykettä ilman tilausta ja edellyttää siitä maksua tai muita toimenpiteitä jälkeenpäin.

Rikoslain mukaan kyseessä on petos, kun rikoksen tekijä saa erehdyttämällä toiselle aikaan taloudellista vahinkoa, josta tekijä hyötyy.

Myös petoksen yritys on rangaistavaa. Lievästä petoksesta voidaan tuomita sakkoa, petoksesta sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta, ja törkeästä petoksesta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.