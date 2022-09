Puhelinmyyjien likainen taktiikka paljastui nauhoilta – jäävätkö tällaiset vedätykset pian historiaan?

Kuluttaja-asiamies on puuttunut A-Lottex Oy:n puhelinmyyntiin, jossa kuluttajille on kaupattu arpoja kyseenalaisin keinoin. Ensi vuoden alussa voimaan tulevan lakimuutoksen toivotaan vähentävän puhelinmyynnin ongelmia, kun puhelimessakin tehdyt sopimukset on hyväksyttävä kirjallisesti.