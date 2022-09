Yksi yritys räjäytti Suomen korruptiorikostutkintojen määrän – näin valtava lahjuskone pyöri

Lahjojen mittakaavat per henkilö vaihtelivat 50 eurosta jopa lähes 30 000 euroon. Yhteensä tilaajalahjoja oli annettu 1,5 miljoonan euron arvosta, ja poliisi katsoo, että niistä 370 000 euron osuus on lahjusrikosten piirissä. Lahjuksen jaettiin vuosikymmenen mittaisella ajanjaksolla.

Taustalla satojen tuhansien talousrikostutkinta

Poliisi epäilee kahta miestä törkeän lahjuksen antamisesta ja törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa. Lisäksi Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan, että tapauksessa on eriytetty omaksi, jo syyteharkintaan edenneeksi kokonaisuudekseen epäilyt, joiden mukaan kumpikin epäillyistä syyllistyi törkeään velallisen epärehellisyyteen, törkeään kirjanpitorikokseen ja törkeisiin veropetoksiin. Niissä on kyse yritysten päättäjien toiminnasta yrityksen johdossa.

Rahat liikkuivat ulkomaisesta yrityksestä toiseen

Jo kymmeniä tuomioita lahjusten vastaanotosta

Lahjusten vastaanottaminen on rikos samaan tapaan kuin niiden antaminen. Poliisin mukaan lahjusten vastaanottoon liittyviä rikoksia on tapauksen yhteydessä ollut tutkinnassa käytännössä kaikkien poliisilaitosten alueella, ja niitä on siirtynyt syyteharkintaan 80 kappaletta. Niistä useamman kymmenen osalta käräjäoikeus on ehtinyt antaa myös tuomionsa, ja niistä valtaosassa henkilöt on tuomittu rikoksesta. Lahjuksia on ottaneet vastaan niin erilaisten yritysten edustajat kuin virkamiehet.