MTV selvitti: Sähköyhtiö Nordic Green Energy on kohdistanut vanhuksiin aggressiivista myyntiä – 88-vuotias Erkki Karppinen sai hämmentäviä kirjeitä

88-vuotias Erkki Karppinen on saanut perusteettomia laskuja sähköyhtiö Nordic Green Energyltä (NGE) tänä syksynä, vaikka hänellä on ollut koko ajan voimassa sähkösopimus toisen yhtiön kanssa.

– Ihmettelin moista, kun moisen firman kanssa en ole ollut missään tekemisissä, enkä edes kuullutkaan siitä, Karppinen kertoo.

Karppisen mukaan kyseinen sähköyhtiö ei ole aiemmin ollut häneen esimerkiksi puhelimitse yhteydessä, jossa mahdollisesta sähkösopimuksesta olisi puhuttu. Hän ei myöskään ole saanut yhtiöltä vahvistusta solmitusta sähkösopimuksesta.

Karppiselle lähetetyt laskut kyseiseltä yhtiöltä tulivat kuluvan vuoden elo-lokakuussa.

Hän ei maksanut laskuja, jolloin ne menivät perintään. Silloin Karppinen vei asian poliisille.

Tapauksen jälkeen NGE lähetti Karppiselle kirjeen postitse, jossa kerrotaan, että ”sopimuksenne on peruttu takautuvasti ja palautetaan entiselle myyjälle”. Kirjeessä kerrottiin myös, että laskut ja perintäkulut mitätöidään.

Karppinen ei kuitenkaan halunnut jättää asiaa siihen, sillä hän epäilee, ettei hänen kokemuksensa ollut yksittäistapaus. Karppinen otti MTV Uutisiin yhteyttä, ja kävi ilmi, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut runsaasti kuluttajailmoituksia vastaavasta toiminnasta Nordic Green Energyllä.

KKV: Aggressiivinen markkinointi kohdistuu iäkkäisiin ihmisiin

Sähköyhtiö Nordic Green Energy sai viime kesäkuussa Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) varoituksen aggressiivisesta ja harhaanjohtavasta sähkösopimusten puhelinmyynnistä. Markkinointi kohdistui kuluttajailmoitusten perusteella erityisesti iäkkäille ja heikossa asemassa oleville kuluttajille.

Yhtiön toiminimi kaupparekisterissä on Swirtch Nordic Green AB filial Finland. Se on perustettu vuonna 2009 ja palvelee sivujensa mukaan noin 80 000 asiakasta.

KKV:n päätöksessä mainittiin muun muassa, ettei kuluttajat saaneet selkeää kuvaa puhelun aikana soittajasta, eivätkä sen jälkeen ymmärtäneet solmineensa sähkösopimuksen kyseisen yhtiön kanssa.

– Annetaan sellainen vaikutelma, että puhelu tulisi nykyiseltä sähköyhtiöltä. Kuluttaja sitten harhautuu olettamaan, että tämä on tällainen sopimuksen päivitys, eikä olla tekemässä uutta sopimusta toisen yhtiön kanssa, kertoo KKV:n johtava asiantuntija Jukka Kaakkola.

Useat kuluttajat ilmoittivat KKV:lle, etteivät he saaneet vahvistusta sähkösopimuksen solmimisesta NGE:n kanssa.

– Aina sitä sopimusvahvistusta ei ole ajallaan tullut, ja sopimus saattaa tulla voimaan ilman, että kuluttaja on päässyt vahvistusta tutkimaan ja katsomaan sopimusehtoja ihan paperilla, Kaakkola sanoo.

Ensimmäinen varoitus vuonna 2017

Yhtiö sai KKV:ltä huomautuksen myös vuonna 2017 sähkösopimuksen katkaisuun liittyvän palvelumaksun veloittamisesta. Sähköyhtiö alkoi vuonna 2016 veloittamaan kuluttajilta 52 euron suuruista palvelumaksua tilanteessa, jossa yhtiö oli lähettänyt kuluttajalle katkaisuvaroituksen sähkölaskun maksamisen viivästymisestä.

NGE:n mukaan palvelumaksulla katettiin katkaisuprosessin aiheuttamia kustannuksia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan toimintatapa rikkoi kuluttajasuojalakia, sillä kyseisellä palvelumaksulla katettavat kulut tulee kattaa yhtiön oman liiketoiminnan tuotoilla.

NGE lähetti viime keväänä saamansa varoituksen jälkeen kirjallisen sitoumuksen KKV:lle, jossa yhtiö lupasi muuttaa markkinointinsa lainmukaiseksi.

Myyntitapaan ei luvattua muutosta – jopa muistisairaat kohteena

Jukka Kaakkola kertoo, että Nordic Green Energy on jatkanut aggressiivista markkinointia viime keväänä annetusta sitoumuksesta huolimatta.

– Nyt kun on jälkivalvontaa tehty, näyttää siltä, että markkinointi ei ole juurikaan parantunut. Siellä on edelleen aggressiivista puhelinmyyntiä. Keväällä havaitut ongelmat ovat edelleen aika vahvasti olemassa. Markkinointiin ei ole tullut luvattua muutosta, Kaakkola kertoo.

Hänen mukaansa KKV:lle on tullut viimeisen neljän kuukauden aikana yli kolmekymmentä ilmoitusta kuluttajilta, joissa kerrotaan NGE:n harhaanjohtavasta myyntitavasta. Huomattava osuus ilmoituksista on tullut iäkkäiltä, yli 80-vuotiailta kuluttajilta.

– Jotkut ovat tehneet markkinointikiellonkin, mutta sitä ei ole noudatettu. Siellä on muistisairaita ja vastaavia ollut huomattavan iso joukko.

– Kyse ei ole yksittäisestä vanhuksesta, vaan näitä on pitkälle toistakymmentä, Kaakkola kertoo.

Hän arvioi, että heille tulleet ilmoitukset ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu.

– Ainakaan ihan viime kuukausina ei ole sähkön puolella tullut ilmi muita yrityksiä, kuin tämä Nordic Green Energia. Siellä niitä ongelmia on aika paljon ollut.

Kaakkola kuvailee Erkki Karppisen kokemusta erikoiseksi.

– Ei tällaisia tapauksia yleensä meidänkään tietoomme tullut, että tällä lailla kuluttajaa yritetään huijata, että ilman sopimusta hänelle lähetetään laskuja, Kaakkola sanoo.

Kaakkolan mukaan kyseessä voi olla petoksen yritys, jos laskuja lähetetään, vaikka sopimusta ei ole olemassa.

– Siinä yritetään petollisesti kuluttajaa saada maksamaan aiheettomia laskuja, hän kertoo.

Näin Nordic Green Energy vastaa

Nordic Green Energyn toimitusjohtaja Kenneth Kastren kertoo MTV:lle puhelimitse, että yhtiö on irtisanonut markkinoinnin sääntöjä rikkoneet yhteistyökumppaninsa. Kumppanit ovat Kastrenin mukaan olleet suoramarkkinoinnin yrityksiä.

Kastren kertoo, että NGE on nimittänyt nyt omasta henkilöstöstään myyntipäällikön valvomaan ja johtamaan myyntikumppaneidensa työtä.

– Käytännössä tapaamme säännöllisesti myyntikumppaneidemme kanssa, jolloin tarkistamme myynnin laadun ja mahdolliset valitukset siinä kohtaan, hän sanoo.

Hänen mukaansa markkinoinnin valvonnassa on nyt onnistuttu.

– Sanoisin, että olemme onnistuneet hyvin siinä. Se näkyy siinäkin, että näiden yhteydenottojen määrä on vähentynyt merkittävästi syksyn aikana, Kastren kertoo ja viittaa tyytymättömien asiakkaiden tekemiin valituksiin.

Kastren ei osaa kertoa, miksi Erkki Karppinen oli saanut laskuja, vaikka sähkösopimusta yhtiön kanssa ei ole tehty. Hän pyytää asiasta tarkempia tietoja kirjallisesti ja lupaa vastata asiaan sähköpostitse. Toimittajan kirjallisiin kysymyksiin ei kuitenkaan ole tullut vastausta jutun julkaisuun mennessä.

Harhaanjohtava myynti jatkunut, vaikka myyjiä irtisanottu

Kun toimittaja kysyy Kastrenilta, jatkuuko harhaanjohtava myyntitapa yhä, hän vastaa kieltävästi. Kun toimittaja tuo myöhemmin puhelussa ilmi, että KKV on saanut yli kolmekymmentä ilmoitusta viime kuukausina yhtiön aggressiivisesta myyntitavasta, Kastren kuitenkin kertoo olevansa asiasta tietoinen.

– Tämä liittyy nimenomaan niihin kumppaneihin, keiden kanssa yhteistyö on päättynyt, hän sanoo.

Hän kertoo, että aiemmin irtisanotuilla yhteistyökumppaneilla on ollut ”kuukaudesta kolmeen, neljään kuukauteen, joskus jopa puoli vuotta” kestänyt irtisanomisaika, minkä vuoksi yhteistyö heidän kanssaan on jatkunut vielä viime keväänä KKV:lle annetun sitoumuksen jälkeen.

– Enää nämä kumppanit eivät myy meidän sopimuksiamme. Mutta vielä joitakin viikkoja sitten nämä viimeiset myivät vielä meidän sopimuksiamme.

Yksittäisiä, yrityksen arvojen vastaisesti markkinoivia, myyjiä on sen sijaan voitu Kastrenin mukaan irtisanoa välittömästi, ja näin hänen mukaansa on myös tehty. Kastren ei tiedä, miksi aggressiivinen myynti on jatkunut, vaikka sitä harjoittaneet myyjät on irtisanottu.

Verkkosivuilla kerrotaan tyytyväisistä asiakkaista

NGE:n verkkosivuilla mainitaan asiakastyytyväisyystutkimus, jonka mukaan 93 prosenttia yli 2 000 vastaajasta piti yhtiötä luotettavana ja 89 prosenttia oli tyytyväinen palveluihin kokonaisuudessaan. Kastren ei pysty puhelimessa kertomaan, voiko toimittaja saada lisätietoa tutkimuksesta, mutta lupaa selvittää asiaa viestinnän kanssa.

– Verkkosivuilta ei löydy muuta tietoa kuin tämä mistä me nyt keskustelemme, Kastren kertoo ja sanoo, että tutkimus on tehty asiakkaille verkkokyselyllä.

– Tämän meidän oman tutkimuksemme lisäksi me olemme myös mukana taloustutkimus Suomi tänään 21 -kyselyssä, jossa tutkittiin nimenomaan sähkönmyyjiä. Tämän mukaan meillä on toimialalla kolmanneksi korkein asiakastyytyväisyys, hän sanoo.

Taloustutkimus Oy on yritys, joka teettää tietoa esimerkiksi yritysten käyttöön. Yritys voi ostaa valmiiksi tehdyn tutkimuksen tuloksia tai pyytää Taloustutkimusta tekemään heille tietystä aiheesta tutkimuksen, jonka tulokset yritys voi myöhemmin ostaa.

Kastrenin mainitsema kyselytutkimus sähkönmyyjistä on tehty Taloustutkimus Oy:n omasta toimeksiannosta vuosi sitten lokakuussa. Kysely kattaa Manner-Suomen 15–79-vuotiaan väestön. Siihen ei siis ole päässyt osallistumaan yli 80-vuotiaat henkilöt, jotka ovat KKV:n asiantuntijan mukaan erityisesti kokeneet NGE:n myyntitavan aggressiiviseksi.

– Nämä ovat ihmisten mielikuvia, eivät faktaa, kertoo Riitta Matsi Taloustutkimuksesta viitaten kyseessä olevaan tutkimusraporttiin.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto harkitsee pakkokeinoja

Jukka Kaakkola kertoo, että sähköyhtiö Nordic Green Energy on nyt tarkkailussa Kilpailu- ja kuluttajavirastolla.

– Jo tällainen pikainenkin katsaus on osoittanut, että tämä yhtiö ei ole muuttanut aikaisempaa markkinointia, vaikka he ovat meille sitoumuksen siitä antanut. Kyllä tässä on jatkotoimet harkinnassa.

– Näiden sitoumusten idea on se, että jos yritys sellaisen meille vapaaehtoisesti antaa, niin me edellytämme, että he toimivat sitoumuksen mukaisesti ja muuttavat markkinointinsa lain mukaiseksi. Jos näin ei tapahdu, niin sitten meillä on pakkokeinoja käytössä.

Pakkokeinot ovat Kaakkolan mukaan kuitenkin vasta harkinnassa. Niitä voisi olla esimerkiksi markkinointikiellon ja uhkasakon asettaminen.

Yritys voidaan viedä myös markkinaoikeuteen, jonka kautta markkinointikieltoa haetaan. Kielto tarkoittaa, että yrityksen lainvastainen markkinointi kielletään ja tehosteeksi asetetaan uhkasakko. Kiellon seurauksena yhtiö voisi kuitenkin edelleen jatkaa lainmukaista markkinointia.

Puhelinmyynnin säännöt tiukentuvat loppuvuodesta

Hallituksen lakiesityksessä puhelinmyynnin sääntelyä halutaan tiukentaa siten, että jatkossa puhelinmyyjien tulee lähettää kirjallinen tarjous puhelun jälkeen kuluttajalle. Mikäli kuluttaja ei hyväksy tarjousta, kauppaa ei synny.

Eduskunnalle annetun lakiehdotuksen on määrä tulla voimaan kuluvan vuoden joulukuussa.