Sähköauton lataaja voi tietämättään edistää toimitusvarmuutta – näin toimii häiriöreservi

Sähköautojen latausasemia on alettu käyttää sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen. Akkujen ja lataustehon rajoittamisen avulla voidaan reagoida nopeasti muutoksiin sähkön tarpeessa tai tuotannossa.

Sähköä pitää tuottaa joka hetki saman verran kuin sitä kulutetaan. Kun vaihtelevan tuotannon eli tuuli- ja aurinkovoiman osuus Suomessa kasvaa, lisääntyy myös tarve nopeaan reagointiin häiriön sattuessa tai sääolojen muuttuessa nopeasti.

– Sähkön tuotannon ja kulutuksen täytyy olla joka hetki tasapainossa. Häiriöreservit huolehtivat siitä, että saadaan nopeasti lisää tuotantoa tai kulutusta vähennettyä, kunnes sitten tasapaino saadaan taas muilla keinoin aikaiseksi, kertoo vanhempi asiantuntija Tuomas Mattila Fingridistä.

Sähköautojen latausasemat apuun

Käytännössä sähköautojen latausasemat voivat tukea sähköverkon tasapainoa kahdella tavalla: joko latausasemien yhteyteen asennettujen sähkövarastojen eli akkujen avulla tai leikkaamalla lataustehoa.

Sähkövarasto Faast-pikalatausaseman yhteydessäMTV

Esimerkiksi Faast-latausketju asentaa akut pikalatausasemiensa yhteyteen.

– Mitä enemmän on epästabiilia tuotantoa eli tuulta ja aurinkoa, sitä enemmän tarvitaan varastointia. Me teemme osamme siten, että meillä on käytännössä hajautettuja energiavarastoja latausasemiemme yhteydessä, kertoo Faast Point Oy:n kaupallinen johtaja Heikki Hintikka.

Esimerkiksi suuren voimalan tai siirtoyhteyden pudotessa pois verkosta häiriön vuoksi, pikalatausaseman yhteydessä olevasta sähkövarastosta voidaan nopeasti alkaa syöttää sähköä verkkoon puuttuvaa tuotantoa korvaamaan.

Myös akuttomia ja hitaampia latausasemia voidaan käyttää hyväksi reservinä. Satojen tai tuhansien hitaampien latauspisteiden verkostosta voidaan leikata jokaisen latauspisteen tehoa hieman. Lataaja ei välttämättä edes huomaa lataustehon lyhytaikaista laskua.

Fingrid: Sähköä riittää

Latausasemat voivat siis nykyisin olla myös avuksi sähkön toimitusvarmuuden lisäämisessä. Aika ajoin sähköautoista keskustellessa nousee esiin kysymys sähkön riittävyydestä, kun liikenne Suomessa sähköistyy. Fingridin asiantuntijan mukaan huoli on turha.

– Liikenteen sähköistyminen tulee kyllä lisäämään sähkön kulutusta, mutta puhe on kuitenkin aika maltillisesta määrästä valtakunnan tasolla, Fingridin Mattila arvioi.

Fingrid maksaa reservimarkkinoille osallistuville korvauksen. Perinteisesti sähköverkon joustoihin osallistuvat teollisuus ja esimerkiksi suuret kasvihuoneet.

Sähköinen Liikenne ry:n mukaan Suomen teillä liikkui keväällä 2025 jo yli 300 000 ladattavaa autoa.MTV

