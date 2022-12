Suomalainen innovaatio tuo kiinteistöille energiakriisiin apua vanhoista Tesloista: Voidaan ottaa käyttöön, kun energia on kallista tai sähköt poikki

Älykkään sähkövarastojärjestelmän avulla aurinkosähköstä ylijäävä energia voidaan varastoida myöhempää tarvetta varten esimerkiksi sähkökatkon ajaksi tai tasaamaan kysyntäpiikkejä. Cactosin järjestelmiä on käytössä jo muutamissa teollisuus- sekä liikekiinteistöissä.

– Järjestelmä voi ladata sähköä joko verkosta silloin kuin se on halpaa tai, jos on paikallista sähköntuotantoa vaikkapa aurinkopaneeleilla niin järjestelmä voi ladata sitä itse tuotettua sähköä. Se voidaan vapauttaa käyttöön sopivaan aikaan eli käytännössä sitten, kun energia on kallista tai sitten, kun kiinteistössä sitä tarvitaan eniten, kertoo Jaakkola.