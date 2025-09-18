Saga Vanninen lähtee Tokion MM-seitsenotteluun omien sanojensa mukaan mitalisuosikkien takana haastajaryhmässä. Vannisella on kuitenkin hyvät mahdollisuudet nousta mitalistiksi, mutta se vaatisi huippuonnistumista – erityisesti kahdessa lajissa. Toisen lajin harjoittelua on haitannut ikävä vaiva.

Keihäänheitto ja 200 metriä jäivät Vannisen hampaankoloon, kun hän tehtaili Bergenin alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa uuden Suomen ennätyksen 6563 pistettä.

Keihäs on Tokion MM-kisoissa yksi Vannisen kulminaatiolajeista. Varsinkin, kun Vanninen paljastaa, että MM-kisaurakkaan ei lähdetä sen osalta täysin parhaista asetelmista.

– On ollut pientä olkapäävaivaa, että ei ole pystynyt niin paljon heittää kuin olisi määrällisesti halunnut. Siksi ei ole keihästä saanut hiottua ihan sellaiseen kuntoon, mitä olisi toivonut, Vanninen kertoo.

Vanninen kuitenkin haluaa korostaa, että olkapäävaiva ei itse kilpailuun vaikuta millään tavalla.

Keihäänheitto on ollut aikaisempina vuosina Vanniselle hyvä pistelaji. Bergenissä Vanninen jäi keihäässä ennätyksestään noin kuuden metrin päähän, joten parempaa olisi toiveissa.

– Keihääseen ollaan yritetty Bergenin jälkeen keskittyä. Se on edelleen ollut vähän haastava laji, eikä kovin suurta varmuutta siihen ole löytynyt. Kisa on kuitenkin aina kisa, ja siinä on mahdollista onnistua, Vanninen sanoo.

– Ollaan muutettu sitä tekniikkaa. Mulla vähän käsi varastaa ja tuki pitäisi saada maahan.

200 metrillä Vannisen kehittyneet nopeusominaisuudet eivät tulleet parhaalla tavalla esiin.

– 200 oli isoin pettymys Bergenissä. Koin, että olen paremmassa kunnossa. Nopeutta on yritetty tehdä selkeästi enemmän, Vanninen pohtii.

Olkapäävaivan lisäksi Vanninen kärsi Ruotsi-ottelun alla selkäkivuista. Se oli onneksi vain ohimenevä vaiva.

– Se oli joku noidannuolen tyyppinen. Se oli pari päivää oikeasti aika kipeä, mutta meni myös nopeasti ohi. Sen jälkeen ei ole vaivannut ollenkaan.

Tavoittelemaan uusia SE-lukemia

Vannisen SE-lukemat kirjataan pistein 6563, mikä olisi jo hyvä saavutus MM-Tokiossa, mutta se tuskin riittäisi mitaleille.

– Ainakin yli 6700 pistettä vaaditaan mitaliin, Vanninen ennustaa itse.

Hän nostaa seitsenottelun mitalisuosikeiksi Yhdysvaltain Anna Hallin, Belgian Nafissatou Thiamin ja Ison-Britannian Katarina Johnson-Thompsonin, joiden kaikkien ennätys on 7000 pisteen nurkilla. Hallia lukuun ottamatta tämän kauden tulokset ovat kuitenkin vielä toistaiseksi kaukana siitä.

– Mitalit on aika kovassa näistä kisoissa. Kärki on tosi kova. Ehkä sitten haastajaryhmässä minä tulen mukaan, Vanninen miettii.

Suomalaistähdellä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet otella hänen mitaliennusteensa verran, eli 6700 pistettä.

– Minulle on tärkeää se, että keskityn omaan suoritukseen – se on ainoa mihin pystyy vaikuttamaan, ettei liikaa vertaile muihin kentällä tai muuallakaan, Vanninen tuumaa.

6700 pisteen rajan vaadittaisiin samanlaista ottelua kuin Bergenissä, mutta selkeästi isompaa pistesaalista esimerkiksi juuri keihäästä ja 200 metriltä. Vanninen muistuttaa, että ottelu on todella herkkä, eikä numeroita sovi ynnäillä yhteen liikaa yksinkertaistaen.

– Kaikki lajit on haastavia, että siellä pitää kyllä onnistua ihan jokaisessa.

Suomen ennätyksen kimppuun hän kuitenkin lupaa hyökätä.

– Sitä minä ainakin lähden tavoittelemaan. Koen olevani kauden parhaassa kunnossa.

Seitsenottelu käynnistyy perjantaina Suomen aikaa 11.33 ja otellaan loppuun lauantaina.