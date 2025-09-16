Valmentaja Erki Nool hauskuutti etenkin valmennettavaansa Saga Vannista urheilijoiden hotellilla pidetyssä mediatilaisuudessa Tokiossa.

Nool oli paikalla erittäin hyväntuulisena, ja miksi ei olisi. Viimeistelyleiri Vannisen kanssa Chibassa oli sujunut hyvin. Virolaisvalmentajalta irtosi pientä vitsiä toisensa perään.

Mikä on valmentajan arvio, että missä mennään?

– Perjantaina mennään kentälle, Nool veistelee heti alkuun.

Sen jälkeen vastaus jatkuu vakavammin.

– Uskon, että ollaan tehty lähes riittävästi. Aina haluaisi jotain tehdä enemmän, mutta se on kaikille urheilijoille sama ongelma. Yksi viikko olisi voinut olla lisää aikaa, Nool kommentoi.

Saga Vannisen itsensä mukaan valmentajan kanssa on viime viikot keskitytty erityisesti keihäänheittoon ja nopeusharjoitteluun, mitä kautta on kenties suurimmat pisteparannukset otettavissa näissä MM-kisoissa, kun verrataan Bergenissä tehtyyn ennätysotteluun.

– 200 metriä oli isoin pettymys, mutta koen että siinä pystyy ottaa aikaa pois. Keihäässä on mahdollisuus heittää pidemmälle, mutta se on ollut epävarma, Vanninen pohtii.

Bergenin SE-ottelussa Vanninen teki kaksi omaa ennätystään, 100 metrin aidoissa 13,25 ja 800 metrillä 2.11,00.

– Jos hän pystyisi tekemään pari ennätystä, olisi se mielestäni aika hyvä, Nool miettii tulevaa ottelua.

Sitten valmentaja iskee taas pienen huumorivaihteen silmään.

– Kaksi vähintään tulee. Jos tulee seitsemän, se on superhyvä. Jos tulee kolme, ollaan tyytyväisiä, Nool murjaisee ja virnistää leveästi perään Vannisen suuntaan.

Noolin heitto saa huoneessa aikaan naurua, ja myös valmentajansa kommentin kuullut Vanninen repeää nauramaan. Kaksikon välillä huumori selvästi toimii.

Seitsenottelu kisataan Tokion MM-kisoissa perjantaina ja lauantaina.