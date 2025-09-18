Seitsenottelija Saga Vanninen on Suomen harvoja mitalitoivoja Tokion MM-kisoissa. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä muistuttaa, että mitalille yltäminen vaatisi Vanniselta superonnistumista.

Vanninen otteli kesän ainoassa ottelussaan komeat Suomen ennätyspisteet 6 563 heinäkuussa. Tuloksella irtosi ylivoimainen voitto alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuissa Norjan Bergenissä.

Nuorten sarjoissa kaiken mahdollisen voittanut Vanninen otti hallikaudella ensimmäiset aikuisten arvokisamestaruutensa, kun hän voitti viisottelun MM- ja EM-kultaa.

Tokiossa vastus on paria astetta kovempi.

MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä toppuuttelee kaikkein suurimpia mitaliodotuksia, vaikka toteaa, että mahdollisuuksia Vannisella on.

– Pistesija on ihan realismia. Siihen vaaditaan sellainen 6 350 pistettä. Sitten kun lähdetään mitalitaisteluun, siinä on tietysti vähän varianssia.

1:59 Erki Noolilta linjaus Saga Vannisen otteluun – "Pari ennätystä".

Kuluvan kauden maailmantilaston ylivoimainen kärki on Yhdysvaltojen Anna Hall, joka otteli kesäkuun alussa Götzisissä hurjat 7 032 pistettä. Kakkosena on Hollannin Sofie Dokter 6 576 pisteellään. Vanninen on kolmantena 13 pistettä Dokteria perässä.

Kaksi viime vuosien kärkiottelijaa, Belgian Nafissatou Thiam ja Ison-Britannian Katerina Johnson-Thompson eivät kuitenkaan ole kesän aikana suorittaneet yhtään ottelua. Yksittäisissä lajeissa kilpailleen tähdet ovat molemmat tulossa Tokioon.

Vaikka kaksikolla ei ole ottelukokemusta tältä kaudelta, uskoo Evilä heidän olevan terässä. Kokemus puhuu.

– Mitaleita on. Se on hieman eri tilanne, kun on jo menestystä. Se lisää itseluottamusta, eikä käsi ala tärisemään.

Suomalaisodotuksia nostaa se, että Vanninen on "hirveän varma ottelija".

– Terveenä kun pääsee siihen otteluun, hänellä on kaikki mahdollisuudet otella tosi hyvin. Minimitavoite on ehdottomasti pistesija. Pitää olla valmius mennä 6 600 pisteeseen (jos haluaa mitaleille). Se on hurja temppu. Tarkoittaa uutta Suomen ennätystä, mutta kunto on sinne zoomattu, Evilä sanoo.

Vuoden takaisissa Pariisin olympialaisissa voiton vei Thiam pisteillä 6 880. Johnson-Thompson oli toinen pistein 6 844 ja Noor Vidts kolmas pistein 6 707. Vidts on loukkaantuneena sivussa Tokiosta.

– Ottelu on siitä kiva, että jos jossain lajissa tulee ei niin suotuisaa tulosta, jossain pystyy sitten kompensoimaan. Kyllä se tarkoittaa, että (jos mitaleille haluaa), nyt ei kauheasti kompensointivaraa ole missään lajissa. Kaikki pitää saada osumaan kohdilleen.

Naisten seitsenottelu kilpaillaan Tokion MM-kisoissa 19.–20. syyskuuta.