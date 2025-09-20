Saga Vanninen menetti viimeisetkin mahdollisuudet seitsenottelun mitaliin MM-kisojen pituuspaikalla hyppäämällä reilusti alle tasonsa. Se on sääli, sillä mitalia suorastaan tarjoiltiin suomalaiselle, kirjoittaa Tokiosta MTV Urheilun Eren Gürler.

MM-seitsenottelu on sujunut Saga Vanniselta alakanttiin. Oikeastaan kaikki lajit ovat menneet ali Vannisen ja valmentaja Erki Noolin odotusten. Suurimmat pettymykset ovat olleet 200 metriä ja pituushyppy, jossa Vanninen jäi yli puoli metriä kauden parhaasta.

Vanninen on omaa ennätyssarjaansa tällä hetkellä perässä 257 pistettä. Sillä oltaisiin ottelussa viiden lajin jälkeen kolmantena.

Vanninen ei toki ole ollut ainoa ottelija, jolla on mennyt Tokiossa alakanttiin. Suosikkien joukkoon kuuluneet Katarina Johnson-Thompson ja Nafissatou Thiam eivät ole yltäneet läheskään parhaimpien suoritustensa tasolle. Johnson-Thompson on omaa ennätyssarjaansa perässä peräti 503 pistettä. Thiamilla lukema on vieläkin hurjempi 637. Oli toki tiedossa, että tämä loistelias kaksikko ei ole aivan parhaassa vireessään, mutta joka tapauksessa juuri näiden kahden urheilijan alavire on jättänyt muille jättimäisen mahdollisuuden nousta mitaleille.

Vanninen olisi ennätyssarjallaan vahvasti tässä kamppailussa mukana, mutta nyt se on haihattelua. Sen sijaan mitalikamppailuun ovat nousseet vahvasti Hollannin Sofie Dokter, USA:n Taliyah Brooks ja Irlannin Kate O’Connor, jolta on nähty Tokiossa lähestulkoon pelkkiä omia ennätyksiä. Ei Anna Hallinkaan MM-kulta ole vielä kirkossa kuulutettu, vaikka hän todella vahvana 800 metrin juoksijana onkin edelleen parhaiten kultamitalissa kiinni.

Vika juoksussa?

On hämmentävää, mitä Saga Vanniselle on tapahtunut, kun oikein mikään ei suju. Hämmentyneitä ovat myös valmentaja Nool ja Vanninen itse. Ei oikein tiedetä, missä on mennyt vikaan. Sen takia ei auta kuin spekuloida.

Suurin ongelma näyttää olevan Vannisen juoksussa. Se on todella väkinäisen näköistä. Lantio on hieman alhaalla, eikä juoksu rullaa kunnolla. Se aiheuttaa tietysti ongelmia pituushypyn vauhdinjuoksuun, mutta erityisesti 200 metrille.

Erki Noolin etukäteisarvio Vannisen 200 metrin ajasta oli 23,9-24,1. Vanninen juoksi ajan 24,78, eli Noolin ennustuksesta jäätiin 0,7-0,9 sekuntia, mikä on hirvittävän paljon.

Ylellä Nool sanoi pituuskisan jälkeen, että kenties Tokioon tultiin liian aikaisin Chiban harjoitusleiriltä. Toisaalta Noolin mukaan kaikki näytti verryttelykentällä vielä hyvältä.

Vanninen on todistanut kaikissa nuorten arvokisoissa olevansa kova kilpailija. Tulosta on syntynyt joka kerta. Muistan monta arvokisaottelujen pituus- ja kuulakisaa, joissa hän on onnistunut kaivamaan kovan tuloksen viimeisellä hypyllään. Nyt ei niin ole käynyt.

Pitää muistaa, että junioripuolella Vanninen on ollut aina ottelun kärjessä. Nyt mukana on etukäteen kovempia urheilijoita, joten onko se luonut liian kovat paineet? Vai onko ottelu vain lähtenyt ensimmäisestä lajista väärille urille, ja sen myötä tullut alavireinen fiilis on ottanut vallan?

Huippu-urheilu on pienestä kiinni. Nämä kisat menivät penkin alle, mutta on selvä asia, että Vannisen lahjakkuus ja tähteys ei ole kadonnut minnekään. Seuraavissa kisoissa sitten.