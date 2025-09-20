Saga Vannisen seitsenottelu yleisurheilun MM-kilpailuissa Tokiossa tuotti seitsemännen sijan. Valmentaja Erki Nool yllättyi suojattinsa alavireisyydestä.

Saga Vannisen valmentaja Erki Nool oli hämmentynyt Tokion MM-yleisurheiluiden seitsenottelun jälkeen. Vannisen piti olla hyvässä iskussa, mutta epäonnistumisia tulia useassa lajissa. Vanninen jäi roimasti kesällä ottelemastaan ennätystuloksestaan.

– Vähän yllättävät tulokset oli suoraan sanottuna. Jos katson viimeistä kahta viikkoa, mielestäni hän oli aika hyvässä vireessä. Kaikki testit, juoksutestit, hyppytestit, kuula oli hyvä. Kaikkein eniten pelkäsin keihästä.

Noolin yllätykseksi Vanninen onnistui keihäässä kenttälajeista parhaiten, kun kolmannella irtosi reilu 47-metrinen. Kesän paras.

– Kaikkein pelätyin laji oli kaikkein paras. Korkeus oli ihan ok kanssa.

Vanninen päätti ottelun hienosti, kun hän paransi 800 metrin ennätystään reilulla sekunnilla. Aika 2.09,33 nosti Vannisen lopputuksissa seitsemänneksi. Nool näki, että ennätysparannus olisi voinut olla suurempikin.

– Olisi piänyt olla (Katarina) Johnson-Thompsonin takana. Ihan varmasti se olisi jaksanut.

Hyvänä 800 metrin juoksijana tunnettu britti pysäytti kellot aikaan 2.07,38.

Vannisen vaisuus etenkin avauspäivän juoksulajeissa ja toisen päivän avanneessa pituushypyssä oli Noolille arvoitus, mutta oman spekulaationsa sen syystä hän kertoi.

– Ehkä hän odotti liian paljon mitalia ja etukäteen arvasi, että 6 700 pistettä olisi ihan varma mitali. Hän vähän kompastui (ensimmäisessä lajissa) aitajuoksussa ja hävisi pari kymmenystä. Kun (toisessa lajissa) korkeudessa ei tullut omaa ennätystä, tuli pieni sellainen paniikki, että nyt on 6 700 mennyt, mitali on mennyt, Nool pohti.

– Mulla oli vähän sellainen fiilis, että oli alamäkitunnelma ensimmäisen päivän jälkeen

Nool oli kuitenkin tyytyväinen Vannisen ottelun päätökseen. 800 metrillä suomalainen hyökkäsi sovitusti heti kärkijoukkoihin.

Nool oli tyytyväinen siihen, että kovalla juoksullaan Vanninen lähetti kilpakumppaneilleen viestin, ettei häntä vastaan ole helppoa päätöslajissa.

– Mun melestä on aika tärkeää, että kaikki muut näkevät, että Saga jaksaa juosta.

Tokion epäonnistumisesta huolimatta Vannisen tulevaisuus näyttää valoistalta.

Nool linjasi, että Vannisen pitäisi saada huomattavaa kehitystä erityisesti kolmessa lajissa, korkeushypyssä, 200 metrillä ja keihäänheitossa, nostaakseen tasonsa maailman ehdottomaan kärkeen.

– Korkeushyppy vähintään 184–185, se olisi ihan ok. Toinen on, että vähintään 23.70 pitäisi juosta 200 metriä. 52–53 metriä pitäisi olla keihäänheitossa mahdollinen tulos, Nool linjasi.

– Ne ovat kolme lajia, jos puhutaan 6 800 –6 900 pimmaa. Ilman niitä tuloksia ei ole mitään mahdollisuuksia.