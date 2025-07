Kommentti: Saga Vannisen pahimpien kilpasiskojen tilanne hämmentää – tämän takia suomalainen on MM-mitalisuosikki

Saga Vanninen otteli nuorten EM-kultaan rutiinisuorituksella. Perustekemisen varmuus yhdessä tilastokatsauksen kanssa todistavat, että Vannista voidaan jo pitää Tokion MM-kisojen seitsenottelun mitalisuosikkina, kirjoittaa MTV Urheilun Eren Gürler.

Vanninen otti alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa kultaa omaan tasonsa nähden perusvarmalla suorituksella, millä syntyi myös uusi Suomen ennätys. Aidoissa ja 800 metrillä Vanninen teki omat ennätyksensä. Muuten tulokset olivat hyviä, mutta esimerkiksi keihäänheitossa, kuulantyönnössä ja 200 metrillä jäätiin Vannisen omien kommenttien perusteella kauas siitä, mihin hän pystyy.

Vannisen kokonaissuoritus kertoo, että rahkeissa on varaa paljonkin parempaan. Silti jo tällä tuoreella Suomen ennätyksellä voidaan puhua kauden tärkeimmän tapahtuman eli Tokion MM-kisojen mitalista.

Kun tarkastellaan MM-kisatilastoja viimeiseltä kymmeneltä vuodelta, kertoo katsaus, että Vannisen Bergenissä ottelemat pisteet olisivat riittäneet MM-mitaliin vuosina 2023, 2019 ja 2015.

MM-kisojen mitalistit vuosina 2015-2023

Vuosi Voittaja tulos Toinen tulos Kolmas tulos 2023 Katarina Johnson-Thompson 6741 Anna Hall 6720 Anouk Vetter 6501 2022 Nafissatou Thiam 6947 Anouk Vetter 6867 Anna Hall 6755 2019 Katarina Johnson-Thompson 6981 Nafissatou Thiam 6677 Verena Preiner 6560 2017 Nafissatou Thiam 6784 Carolin Schäfer 6696 Anouk Vetter 6636 2015 Jessica Ennis-Hill 6669 Brianne Theisen-Eaton 6554 Laura Ikauniece Admidina 6516

Tämän kauden maailmantilastossa nousee Vanninen tuoreella ennätyksellään puolestaan sijalle kolme.

Seitsenottelun maailmantilasto 2025

1 Anna Hall USA 7032 2 Sofie Dokter Hollanti 6576 3 Saga Vanninen Suomi 6563 4 Martha Araujo Kolumbia 6475 5 Michelle Atherley USA 6425

Kauden tilastoissa Yhdysvaltain Anna Hall komeilee ylhäisessä yksinäisyydessään tilaston kärjessä yli 7000 pisteellä. Jos mietitään asetelmia Tokioon, voi mitalikamppailusta povata tilastojen perusteella tiukkaa, etenkin kun Hallin pahimmaksi vastustajaksi etukäteen kaavaillun Pariisin olympiavoittaja Nafissatou Thiamin tilanne on todella epävarma. Hän ei ole kilpaillut viime kauden jälkeen, eikä kisoihin paluun päivämäärästä ole mitään tietoa. Toinen suuri kysymysmerkki on usean arvokisamitalin viime vuosina napannut Hollannin Anouk Vetter. Hänen tilastorivinsä tämän kauden osalta näyttää vain kahta keihäskilpailua, joten ottelukyvykkyys on erittäin epävarmaa.

Toki on muistettava, että Vannisen ja MM-mitalin tiellä on vielä todella monta kovaa nimeä. Viime vuoden olympialaisissa Vannista paremmin ottelivat Thiamin ja Hallin lisäksi Ison-Britannian Katarina Johnson-Thompson (6844), Sveitsin Annik Kälin (6639) ja Belgian Noor Vidts (6707). Tästä kolmikosta vain Kälin on otellut täyden ottelun tällä kaudella jääden yli 150 pistettä Vannisen tuoreesta SE-tuloksesta. Johnson-Thompson on kilpaillut yksittäisissä lajeissa, mutta hän ei vielä tänä vuonna päässyt lähelle omia parhaitaan. Vidts puolestaan on iso kysymysmerkki, sillä merkintöjä löytyy vain yhdestä kuulakilpailusta toukokuulta.

SE-lukemissa reilusti varaa parantaa

Kuten sanottua Vannisen nuorten EM-kultaan ja Suomen ennätykseen siivittänyt ottelu oli suomalaiselta hyvää perustasoa. Jos spekuloidaan, mihin Vanninen voisi tämän hetken kunnossa yltää, saadaan entistä vahvempi käsitys siitä, että hän tosiaan on MM-mitalisuosikki Tokiossa.

Jos mietitään pelkästään heittolajeja, on niissä otettavissa roppakaupalla pisteitä tuoreeseen Suomen ennätykseen nähden. Kuulantyönnössä Vanninen jäi ennätyksestään 16,12 yli metrin. Keihäänheitossa takkiin tuli ennätykseen 49,22 nähden reilut viisi metriä. Pelkästään näistä kahdesta lajista on siis otettavissa reilut 150 pistettä.

200 metrillä Bergenin SE-sarjassa Vannisen tulos oli 24,45, mikä oli suomalaiselle pettymys. Hänen ennätyksensä on 24,30, mutta esimerkiksi uuden pika-aitaennätyksen perusteella on havaittavissa, että nopeus on kehittynyt tänä vuonna reilusti, eli toisin sanoen häneltä voi odottaa 200 metrin matkalla vielä reilusti ennätystä kovempaa aikaa.

Vannisen voittosarja Bergenissä

100 m aidat 13,25 Korkeus 180 Kuula 15,09 200 m 24,45 Pituus 649 Keihäs 43,74 800 m 2.11,00 Yhteispisteet: 6563

Vanninen on nyt voittanut tnä vuonna kolme arvokisakultaa, kun ennen nuorten EM-kultaa pohjalla oli aikuisten hallikisoista sekä EM- että MM-voitto viisiottelusta. Ei sovi myöskään unohtaa, että Vanninen on voittanut ennen Bergenin mestaruutta neljä aikaisempaa juniorikultaa seitsenottelussa. Aikuisten tasolla 22-vuotias Vanninen on käynyt tähän asti niin sanotusti harjoittelemassa. Nyt perustaso riittää jo reilusti yli 6500 pisteeseen. Urheilijan omista kommenteista paistaa, että hän ei ole vielä tähän tyytyväinen. Vielä kun tiedetään tamperelaisen kova kilpailijaluonne, on helppo povata SE-lukemiin Tokiossa jälleen parannusta.

Jos Tokiossa sattuisi vielä niin mukavasti, että Vanninen yltyisi ennätysvauhtiin kaikissa lajeissa, toisi se pisteitä 6765. Se toisi mitalin jo lähes varmasti, kenties sellainen tulos voisi riittää jopa taisteluun aina MM-kullasta asti.