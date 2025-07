Saga Vanninen murskasi ikivanhan Suomen ennätyksen – nämä SE-hirviöt seuraavaksi liipaisimella

7-ottelija Saga Vanninen paransi Bergenin kisojen voittotuloksellaan lähes 34 vuotta vanhaa SE-tulosta. Tilastoista löytyy kuitenkin vielä tukku reiluun keski-ikään ehtineitä Suomen ennätyksiä.

Mistä lajeista löytyvät yleisurheilun vanhimmat Suomen ennätykset? Entä mikä ennätyshirviö voisi siirtyä historiaan seuraavaksi? MTV Urheilu otti selvää.

Vanhin voimassa oleva yleisurheilun Suomen ennätys on Markku Kukkoahon 400 metrillä Münchenin olympialaisissa 1972 juoksemaa aikaa 45,49, jota ei ole vuosiin uhattu. Konsta Alatupa on juossut tänä kesänä ajan 46,10, jolla heltiää tilaston viides paikka.

Myös kestävyysmatkoilla; 3000m, 5000m ja 10 000m SE-ajat ovat kaikki kestäneet vuosikymmeniä. Ari Paunonen juoksi 3000 metrin Suomen ennätyksen vuonna 1977, Lasse Viren 5000 metrin 1972 ja Martti Vainion kymppitonnin ennätys on vuodelta 1978.

800 metrillä Ari Suhosen tekemä SE-aika 1:44,10 on vuodelta 1989. Lähimmäksi tuota aikaa on viime vuosina päässyt Joonas Rinne, joka juoksi 2023 Paavo Nurmi Gamesissa ajan 1:45,81.

Seiväshypyssä Jani Lehtosen 582 on vuodelta 1993. Urho Kujanpää on tänä vuonna ylittänyt 570, joten matkaa SE-tulokseen on vielä tuntuvasti.

Suomen takavuosien menestyslajit kuulantyöntö ja keihäänheitto ovat valahtaneet nykytilastoinnissa. Reijo Ståhlbergin kuulatulos 21,69 on vuodelta 1979. Tämän kauden kotimainen kärkitulos on Miika Lahtosen työntämä 18,70.

Keihäässä Aki Parviaisen Kuortaneella kiskaisema SE-tulos 93,09 on vuodelta 1999. Lähimpänä ”ysikymppistä” on ollut Oliver Helander vuonna 2022 tuloksella 89,93. Tämän kauden kärkitulos on Toni Keräsen viskaama 82,26 metriä.

Miesten 10-ottelussa hätyyteltiin 2000-luvun alussa Petri Keskitalon Tokiossa 1991 tekemään SE-tulosta 8318 useamman ottelijan voimin, mutta viime vuosina on ollut hiljaisempaa. Lähimmäksi on päässyt Elmo Savola vuonna 2017 tuloksella 7956.

Vanninen naisten ennätyskärkenä

Naisissa vanhimpaan ikään on yltänyt 200 metrin SE-aika. joka on 52 vuotta sitten Mona-Lisa Pursiaisen Moskovassa juoksema 22,39. Aika on nykymittapuulla kova, sillä lähimmäksi on päässyt Nora Lindahl viime kesänä juoksemallaan ajalla 22,88. Tänä kesänä Lindahl on kotimainen kärki ajalla 22,92.

Naisten 100 metriä sen sijaan on hyvin todennäköinen laji, jossa nähdään lähitulevaisuudessa uusi Suomen ennätys. Lotta Kemppinen pinkoi ajallaan 11,19 aiemmin heinäkuussa jo 0,06 sekunnin päähän Helinä Marjamaan 42 vuotta vanhasta SE-ajasta.

Mette Baas juoksi 400 metrillä kesäkuun lopussa Madridissa ajan 51,47, joka on SE-tilastossa neljänneksi kovin noteeraus. Huomioitavaa on, että kaikki edellä olevat ajat on juostu 1970-luvulla. SE-aika on Riitta Salinin Roomassa 1974 juoksema 50,14.

Pituudessa Ringa Ropon Lahdessa vuonna 1990 hyppäämä 6,85 on sekin kestänyt aikaa. Lähimmäksi nykyhyppääjistä on päässyt Jessica Kähärä, joka hyppäsi helmikuussa hallikisoissa tuloksen 6,68.

Kuulassa Emilia Kangas nousi jo uhkaamaan Asta Ovaskan johtamaa kärkikolmikkoa Kuortaneella juhannuksena työntämällään tuloksella 18,20. Kolmantena oleva Karoliina Lundahl on vain kahdeksan sentin päässä. Ovaskan Tukholmassa vuonna 1989 pukkaaman tulos 18,57 vaatii jo sitten selkeämpää tulosparannusta Kankaalta.

Keihäässä Suomea Pariisin olympiakisoissa edustanut Anni-Linnea Alanen heitti kesällä 2023 lupaavan 62,45. Paula Tarvaisen kesällä 2003 heittämään tulokseen 64,90 on vielä kuitenkin matkaa.

Tänä kesänä Alaselta ei kuitenkaan tuloskehitystä nähdä, sillä hän ilmoitti viime viikolla, että tämä kausi on paketissa. Alkuvuodesta vaivannut selkävamma vaatii pidemmän tauon ja Alanen kertoo keskittyvänsä jo ensi kauteen.

Naisten 7-ottelussa tuore alle 23-vuotiaiden Euroopan mestari Saga Vanninen kohensi voittotuloksellaan Satu Ruotsalaisen lähes 34 vuoden ikään ennättänyttä SE-tulosta 159 pisteellä lukemiin 6 563.

Vanninen ei kuitenkaan ollut täysin tyytyväinen kisaansa, joten mahdollisuudet uuteen SE-tulokseen ovat erittäin hyvät.

Kymmenen vanhinta Suomen ennätystä: