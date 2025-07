Saga Vannisesta kova MM-ennustus: "Todennäköistä"

Alle 23-vuotiaiden EM-kultaa Suomen ennätyspisteillä otellut Saga Vanninen on tyrkyllä koville sijoille Tokion MM-kisoissa syyskuussa, povaa MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä.

Vanninen urheili uuden Suomen ennätyksen ottelupistein 6 563. Hän rikkoi Satu Paurin (o.s. Ruotsalainen) yli 30 vuotta vanhan ennätyksen yli sadalla pisteellä.

Vanninen oli voitostaan ja ennätyksestään huolimatta tuiman oloinen. Keihäässä, kuulassa ja 200 metrillä suomalaisella on omien sanojensa mukaan varaa parantaa.

– Sehän kuulostaa hyvältä. Jos urheilija on pettynyt, vaikka tekee ennätyksensä, niin se tarkoittaa, että siellä on vielä asioita, jotka eivät päässeet tulemaan pintaan. Seitsenottelussa harvoin tulee sellaista, että kaikki lajit natsaavat ihan totaalisesti, Tommi Evilä sanoo.

Vannisen virolaisvalmentaja Erki Nool on valinnut Evilän mielestä oikeanlaisen tien urheilijan tulevaisuuden kannalta.

– Erki tekee tätä realismin kautta. Hän on katsonut, mitkä ovat Sagan vahvuudet, ja missä on mahdollisuudet. Näille mahdollisuuksille on asetettu tietty aikataulu, että missä rytmissä lähdetään etenemään.

Viime kaudella Vanninen kärsi loukkaantumisista. Evilä uskoo, että tämänhetkinen harjoittelu- ja kilpailuohjelma on suunniteltu ennen kaikkea terveys edellä.

– Niistä on lähdetty, missä on mahdollisuudet ottaa kohtalaisen varmasti lisäpisteitä, eikä lähdetä hirveästi kehittämään vaikka maksiminopeutta tai muuta vastaavaa. Ne tulevat varmasti myöhemmin. Näissä on erilaisia riskikertoimia fysiologisesti, ja maksiminopeuden kehittämisessä se on kaikkein isoin, eli voisi tulla uusi loukkaantuminen.

Viime syksynä Vannisen valmentajaksi hypännyt Nool on onnistunut vakuuttamaan Evilän. MTV Urheilun asiantuntijan mielestä parivaljakosta huokuu synergia.

– Tuntuu, että urheilijalla on maksimaalinen luottamus valmentajaan. Tuntuu, että nyt on otettu seuraava steppi kohti entistä ammattimaisempaa tekemistä. Saga luottaa täysin prosessiin ja on sitoutunut siihen.

Yksi laji erottuu tällä hetkellä joukosta, kun Evilä pohtii, missä Vanninen pystyy parantamaan erityisesti. Keihäänheitossa suomalaisottelija jäi tulokseen 43,74.

– Tästä on puhuttu aiemminkin. Siinä on valtavasti potentiaalia parantaa, mutta edelleen, korostan, että tässä on kokonaisuudesta kyse.

Vannisen Suomen ennätys ja suvereeni EM-kulta ovat omiaan nostamaan odotuksia syyskuun aikuisten MM-kisoja ajatellen. Tokiossa miteltävissä kilpailuissa on lupa odottaa kovaa tekemistä.

– Jos pystyy parantamaan vielä pisteitä, niin se on onnistuminen. Nyt jo on tehty jotain, mihin kukaan ei ole pystynyt. Jos SE:tä vielä Tokiossa parantaa, niin se on erittäin hieno juttu, jopa todennäköistä, Evilä linjaa.

– Silloinhan se tarkoittaa jo todella hyviä sijoja MM-kisoissa, hän päättää.