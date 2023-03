Reetta Hurske poikkeuksellisessa tilanteessa EM-kisoihin – yksi tekijä nousee ratkaisevaksi mitalijahdissa: "Miten se vaikuttaa?"

IMAGO/Newspix/ All Over Press

Hurske on lohkaissut talven aikana aiemmasta ennätyksestään peräti 14 sadasosaa. Ajallaan hän on Euroopan tilastokakkonen sekunnin sadasosan Puolan Pia Skrzyzowskaa hitaampana. Jalkaansa loukannut puolalainen ei kilpaile EM-halleissa, joten Hurske lähtee kilpaan suomalaisittain varsin poikkeuksellisessa tilanteessa, tilaston kärkipaikalta.

Ennakkosuosikin paineet

Hurske on kauden ilmiömäisillä juoksuillaan järjestänyt itsensä uuteen asemaan yhtenä mitalisuosikkina. Hurskeen perustaso on tällä hetkellä sellainen, että loppukilpailupaikkaan ei tarvita suurta venymistä.

– Se antaa jotain osviittaa, että nyt hallikaudella, kun juoksu on kulkenut, hän on periaatteessa on lähtenyt jollain tapaa ennakkosuosikkina, koska on juossut niin kovia aikoja. Ei välttämättä aina voittajasuosikkina, mutta yhtenä ennakkosuosikkina. Sitäkään ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Se kertoo jotain tämän hetken tilanteesta ja kypsymisestä uuteen asemaan.