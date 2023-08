Saga Vanninen noussut kuin varkain mitaliehdokkaaksi – hurja ennätyspotentiaali MM-kisoissa: "Useita metrejä lisää"

Tilastovertailussa Vanninen on maailmantilastossa peräti sijalla neljä. Kun kaksi maailmantähteä, Belgian Nafissatou Thiam ja Puolan Adrianna Sulek , ilmoittivat jäävänsä pois MM-näyttämöltä nousi Vanninen osallistujista jo tilastossa sijalle kolme.

Kamppailu mitaleista tulee luultavasti olemaan tiukka. Kelonurmen mukaan 6200-6500 pisteen väliin mahtuu todella monta urheilijaa, joilla on kaikilla mahdollisuus mitaliin. Hän nostaa tilaston ulkopuolelta mukaan esimerkiksi Anouk Vetterin , joka otti Eugenen MM-kisoista hopeaa Thiamin jälkeen.

Vanninen on niin tilastojen valossa kuin muillakin mittareilla vahva ehdokas jopa mitaleille asti. Yksi ominaisuus on erityisen arvokas suurissa kilpailuissa.

– Vanninen on hyvä kilpailija. Kun hänellä on ollut mahdollisuudet nuorten sarjoissa ottaa mitali, hän on ottanut sen, Kelonurmi sanoo.