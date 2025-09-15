Moring tuomittiin käräjäoikeudessa seitsemään eri naiseen kohdistuneista rikoksista.

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään käsittely Mika Moringin, 53, seksuaali- ja väkivaltarikosjutussa.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2023 Moringin kuuden vuoden vankeuteen seitsemään eri naiseen kohdistuneista rikoksista vuosina 2017–2022. Yksi syyte raiskauksesta hylättiin, mutta 14 muuta rikosta luettiin hänen syykseen.

Joukossa on muun muassa raiskauksia ja törkeitä vapaudenriistoja. Moring on kiistänyt kaikki syytteet.

Kesällä 2024 Turun hovioikeus tuomitsi Moringin toisessa seksuaalirikoskokonaisuudessa 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Lisäksi häntä epäillään kahdesta henkirikoksesta, joiden esitutkinta on yhä kesken. Rikosten uhreiksi joutuivat kaksi kadonnutta naista, Katja Miinalainen ja Saara Arva. Vuonna 2019 kadonneen Arvan ruumis löytyi huhtikuussa 2024.

MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä Helsingin hovioikeudessa tässä artikkelissa. Oikeudenkäynti alkaa noin kello 9.

9.58

Moringin avustaja tenttaa asianomistajalta miksei tämä tehnyt rikosilmoitusta pahoinpitelyn jälkeen.

– En ole sellainen ihminen, joka alkaa heti uikuttaa. Savossa ei mennä lääkäriinkään ennen kuin toinen jalka on irti. Halusin vain unohtaa asian, nainen sanoo.

Nainen kertoo ylipäätään osallistuvansa oikeudenkäyntiin vain pakosta.

– En ole kenestäkään tehnyt rikosilmoitusta. On mua pieksäneet ainakin kaksi muutakin poikaystävää.

Moringin avustaja kysyy naiselta, miksei tämä muista yksityiskohtia tapailustaan Moringin kanssa.

– Mietippä itte, miksi muistat pahoinpitelyn kun sait oikein pahasti turpaan, mutta et muista ihan päivittäisiä asioita.

Naisen kuuleminen päättyy.

9.50

Naisen mukaan hänen tapaillessaan Moringia asiat menivät pitkälti niin kuin Moring halusi.

– Ei missään nimessä niin, että jos minun pitäisi käydä jossain tai haluaisin mennä käymään, niin ei se hänelle oikein tahtonut käydä.

– Erittäin dominoiva. Hänelle ei tullut mieleenkään tulla vähänkään vastaan missään asiassa.