Mika Moringin seksuaali- ja väkivaltarikossyytteiden käsittely alkaa – epäillään myös tappaneen kaksi kadonnutta

– (Asianomistajat ja Moring) ovat ajelleet autolla eikä sitten ole ollut varmuutta, missä päin on oltu, kun rikos on tapahtunut, syyttäjä Nina Huttunen kertoi STT:lle maaliskuun lopulla, kun syytteet nostettiin.

Raiskaussyytteitä vireillä myös Kanta-Hämeessä

Moringia vastaan on aiemmin nostettu Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet myös kahdesta raiskauksesta. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeuden on määrä käsitellä syytteitä toukokuussa.

"Lähdet täältä Medihelillä ja niskatuessa"

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään. Hän on aiemmin käyttänyt toista nimeä.