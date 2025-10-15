Laulaja Sian aviomies vaatii oikeudessa muhkeaa tukea elinkustannuksiin.

Pop-laulaja Sia Furlerin entinen aviomies Daniel Bernard vaatii oikeusteitse itselleen yli 250 000 dollarin kuukausittaista "puolisotukea", kertoo BBC.

Furler ja Bernard jättivät avioeropaperit maaliskuussa.

Oikeuden asiakirjoista selviää, että aiemmin lääkärinä työskennellyt Bernard sanoo tarvitsevansa kuukausittaista tukisummaa ylläpitääkseen "luksusta ja ylemmän luokan elämäntapaa", josta hän nautti avioliiton aikana.

Yhdysvalloissa oikeus voi määrätä toisen osapuolen maksamaan kuukausittaista taloudellista tukea puolisolle, joka ei pysty elättämään itseään eron jälkeen.

BBC:n mukaan hän sanoo olleensa taloudellisesti riippuvainen vaimostaan, koska lopetti työnsä syöpälääkärinä. Siksi hän tarvitsee nyt eron hetkellä väliaikaista taloudellista tukea.

Bernardin mukaan vuodesta 2022 lähtien naimisissa ollut pariskunta käytti kuukaudessa yli 400 000 dollaria yksityiskoneisiin, lomailuun, ylelliseen ruokaan ja palvelusväkeen.