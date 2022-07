Rakastatko ihmistä vai ideaa parisuhteesta? Kysy itseltäsi nämä kysymykset

Viihdeohjelmat voivat saada ihmisen tarkastelemaan parisuhdettaan kriittisten lasien läpi ja jopa eroamaan – ainakin jos on uskominen skottikoomikko Daniel Slossia.

Mies nimittäin väittää , että hänen Netflixistä löytyvä Jigsaw-esityksensä on johtanut satoihin tuhansiin eroihin. Sloss ruotii sysimustan huumorin keinoin länsimaisia parisuhdeihanteita osin katkeraan ja kyyniseen sävyyn. Koomikko uskoo monen hakevan rinnalleen ihmistä väärin perustein.

– Rakkauden pelot ovat tosi yleisiä. Meillä kaikilla on niitä, Heiskanen sanoo.

Mistä tietää olevansa yhdessä väärän ihmisen kanssa?

Parisuhteessa elävien olisi silloin tällöin hyvä pysähtyä pohtimaan, miksi he ovat kumppaninsa kanssa yhdessä. Heiskanen neuvoo kysymään itseltään, mitä hyvää suhteessa on, entä mitä kehitettävää? Ovatko asiat tasapainossa vai jääkö jokin tarve täyttymättä?

Kaikilla on joskus huonoja päiviä, ja kaikissa suhteissa on vaikeampia vaiheita. Vaarasen mukaan tärkeää on, että loppujen lopuksi viivan alle jää enemmän hyviä kuin huonoja asioita.