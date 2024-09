Saako mukana kantaa teräasetta, hiuslakkaa tai pippurisumutinta? Ylikonstaapeli kertoo, miten itseään saa puolustaa

– Jokaisella on oikeus puolustaa itseään, jopa voimakeinoin, ylikonstaapeli Jani Niemi Polamkista linjaa.

Rikoslaissa on säädös hätävarjelusta, jota voidaan soveltaa itsepuolustustilanteisiin.

Saako kantaa teräasetta, entä pippurisumutinta?

Ehtiikö raiskauspilliä kaivaa laukusta?

Raiskauspillejä ja -hälyttimiä myydään tavallisissa kodintarvikekaupoissa, mutta arjessa niitä säilytetään yleensä laukussa. Sieltä hälytintä on tilanteen tullen hankala saada käsiinsä.

– Varmaan on aika epätodennäköistä, että kukaan se pilli huulilla tuolla kulkee, Niemi myöntää.

– Nämä saattavat aiheuttaa jopa kuulovaurion myös sille itsepuolustautujalle. Siinä mielessä ei ole aukotonta, mikä on hyvä väline tällaisessa tilanteessa. Tärkeää on, että saataisiin sivullisten huomio [kiinnitettyä] ja pyritään vaikuttamaan siihen, että hyökkääjän teko jäisi kesken, hän säikähtäisi sitä ääntä.

Tositilanteessa saattaa jähmettyä

Etukäteen ei voi tietää, millainen on kunkin ominainen tapa reagoida hyökkäystilanteessa. Tositilanteessa saattaa esimerkiksi jähmettyä, eikä ääntä välttämättä tule ulos lainkaan. Poliisiammattikorkeakoulussa kokelaita testataan yllätystilanteiden varalta. Avainasemassa on harjoittelu.

Vanha neuvo karkuun juoksemisesta toimii edelleen

– Kyllä se varmastikin paras neuvo edelleen on olemassa. Mikäli pakeneminen on paras vaihtoehto ja siihen on mahdollisuudet, niin ilman muuta, Niemi linjaa.