Milloin poliisi voi ampua ihmisen? 6 kysymystä ja vastausta kuohuttavasta aiheesta

POLIISIN ASEENKÄYTTÖ 2000-luvulla poliisin ampuma-aseen käyttöön on menehtynyt 10 henkilöä

Tänä vuonna poliisi on joutunut käyttämään tai varautumaan ampuma-aseeseen keskimäärin 3 kertaa päivässä

Poliisi on käyttänyt ampuma-asetta laukauksen ampumiseen kahdesti kuluvan vuoden aikana

Yhteensä poliisi hoitaa vuosittain yli miljoona tehtävää (Lähde: Polamk)