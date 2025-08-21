SVT: Naton Pohjois-Euroopan logistiikkakeskus Ruotsiin

Naton Pohjois-Euroopan logistiikkakeskus tulee Ruotsiin, kertoo Ruotsin televisio SVT.

Sotilasliitto Naton Pohjois-Euroopan logistiikkakeskus sijoitetaan Ruotsin Enköpingiin Tukholman luoteispuolelle.

Keskuksesta oli SVT:n mukaan jo sovittu neuvotteluissa Naton kanssa, ja hallitus päätti asiasta tänään. Logistiikkakeskuksessa tulee työskentelemään noin 70 ihmistä.

Logistiikkakeskus vastaa joukkojen liikkeistä aina divisioonatasolle eli 20 000 sotilaaseen saakka.

– Ruotsilla on maantieteellisesti tärkeä asema Natossa, ja kykymme kuljettaa resursseja ja henkilöstöä on erittäin tärkeä, kehui puolustusministeri Pål Jonson SVT:lle.

– Työskentelemme erilaisten tarvikkeiden kuljetuksen parissa, kuten polttoaineen, ammusten ja varaosien. Kyse on kyvystä kuljettaa suuria määriä kalustoa ja henkilöstöä Ruotsin alueen halki, puolustusministeri jatkoi.

Mahdollisessa sotatilanteessa kyseeseen tulisivat pääasiassa Pohjois-Amerikasta tulevat sotilaat, jotka kuljetettaisiin Norjan satamista Atlantin rannikolta Ruotsin halki ja edelleen Itämeren yli tukemaan Suomea ja Baltian maita, jotka vastaavat Venäjän mahdolliseen hyökkäykseen.

– Voisi kuvitella skenaarion, jossa meillä on heikkenevä turvallisuuspoliittinen tilanne ja meidän on nopeasti siirrettävä suuria määriä kalustoa ja henkilöstöä lännestä itään. Tämä keskus helpottaa asioita, Jonson perusteli.