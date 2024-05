Onko uhkaava puhe hyökkäys, jota vastaan ampuma-aseen käyttö on oikeutettua? Näin arvioi rikosoikeuden professori

– Jos puhutaan yksityisten välisistä kiistoista, tietyllä tapaa ajatus on se, että ei meillä ampuma-aseita pitäisi olla. Ne eivät kuulu tavallisiin, yksityisten välisiin kiistoihin, Nuotio sanoo.

"Tarvitaan ikään kuin todellinen hyökkäys"

Poliisin aseenkäytöstä virkatoiminnassa on säädelty erikseen. Yksityisten välisissä kiistoissa tilanne on eri.

– On aika lailla kynnystä siinä, että voitaisiin katsoa, että aseellinen puolustautuminen olisi hyväksyttävää tai ymmärrettävää, Nuotio sanoo.

– Hyökkäystä vastaan puolustautuminen vaikkapa ampuma-aseella, on se sitten varoituslaukausta tai muuta, se edellyttäisi, että toisella puolella on käytössä joitakin aseita.

Professorin mukaan jonkin verran on oikeuskäytäntöä tapauksista, jossa hyökkääjällä on ollut käytössään esimerkiksi moottorisaha. Tällöin hätävarjeluun johtanut tilanne on katsottu vakavaksi.