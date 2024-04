Poliisin entinen neuvottelija: Kouluampujan ulos puhunut opettaja toimi merkittävän rohkeasti – näin toimii "puhejudo"

– Se on vaatinut varmasti rohkeutta, empaattisuutta ja kykyä pysyä itse rauhallisena, Totti Karpela sanoo.

Karpela on tehnyt parinkymmenen vuoden uran poliisissa, jossa yksi hänen rooleistaan oli toimia erityistilanteiden neuvottelijana. Neuvottelijaa on tarvittu esimerkiksi silloin, jos aseistautunut henkilö on linnoittautunut asuntoonsa.