Saako lapsen viedä hoitoon, vaikka itse lomailee? Tätä mieltä ovat asiantuntijat

Lapsensa päivähoitoon omasta kesälomastaan huolimatta vievät aikuiset kuumentavat tunteita joka kesä. Myös lapsella on oikeus lomaan ja vapaa-aikaan vanhempansa kanssa. Pitäisikö lapsen siis saada lomaa päiväkodista, vai vanhemman lapsesta?

– Vanhemmilla on tarpeita, lapsella on tarpeita. Toivottavasti jokaisessa perheessä tilanne ratkaistaan siitä näkökulmasta, mikä heille on paras, kertoo MIELI ry:n asiantuntija Arja Taipale.