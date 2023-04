Lapsivapaat lomat yleistyvät: "Onhan se ikävää, jos omalla lapsivapaalla naapurin lapsi hyppää altaassa pommilla viereen"

"Suomalaiset ovat aika sensitiivisiä tämän suhteen"

Hotelli Haikon kartanon toimitusjohtaja Juha Mähönen kertoo, että viime vuosina on selvästi ollut havaittavissa lisääntyvää kysyntää vain aikuisille suunnatuissa hotellin palveluissa.

Haikon kartanon kylpyläosasto on ikärajallinen iltaisin kello kuuden jälkeen, sillä sille on selvästi ollut tilausta.

– Päätös rajata kylpylä vain yli 12-vuotiaille tuli itse asiassa asiakkaiden toiveista. Ikäraja otettiin käyttöön remontin jälkeen vuonna 2016. Kylpyläosastomme on myös aika pieni, joten senkin takia asiakasryhmiä on hyvä vähän jaotella.

Mähösen mukaan alussa tuli jonkin verran kielteistä palautetta ikärajasta, mutta viime vuosina vastaanotto on ollut pelkästään positiivista.

Alle 12-vuotiaat voivat polskia Haikon kylpylän altaassa ennen iltakuutta. Yksi syy ikärajalle on Mähösen mukaan allasalueen lähellä sijaitseva drinkkibaari, josta voi ottaa juomia mukaan kylpylän puolelle ja saunamaailmaan.

Asiakkaat kiittelevät

Pohjois-Karjalassa Kolilla sijaitsevan Break Sokos Hotel Kolin toimitusjohtaja Pasi Ripatti kertoo, että juuri kymmenen vuotta täyttänyt Relax Spa -kylpylä on ollut ikärajallinen sen perustamisesta saakka.

– Nykyisin palaute on hyvää ja suurin osa asiakkaista kiittelee K18-ikärajasta. Kylpylä koetaan aikuisia palvelevaksi ja rauhalliseksi.

Kylpylä on ikärajaton kello 16 saakka, joten Ripatin mukaan lapsiperheitä ei suinkaan ole unohdettu.

Etkoja ja rentoutumista

Vantaalla sijaitsevan kylpylä Flamingo Spa Oy:n toimitusjohtaja Sanna Himberg puolestaan kertoo, että vain aikuisille suunnattu kylpylän puoli on ollut olemassa alusta saakka, eli vuodesta 2008. Kahdeksan saunaa, kolme allasta ja spa-hoitolapuoli ovat Himbergin mukaan kokemus, josta on haluttu tehdä mahdollisimman elämyksellinen.

Himbergin mukaan K18-puolen käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta.

– Joskus on ollut teemapäiviä, jolloin aikuisten puolelle pääsee vaikkapa teini-ikäisen lapsen kanssa, mutta tämä ei ole miellyttänyt kaikkia asiakkaitamme, joten pääosin ikärajana on pidetty kahdeksaatoista.

Himbergin mukaan viikonloppuisin aikuisten puolella meno on viihteellisempää, mutta arkena ja sunnuntaisin kylpylän ovat löytäneet elämyskylpijät, jotka kaipaavat rentoutumista arjen keskellä.

– Meille tärkeä kohderyhmä ovat lapsivapaata viettävät aikuiset, vanhemmat pariskunnat ja lapsettomat nuoret parit. Aikuisten puoli on elämyskylpylä, jossa on rauhallinen tunnelma, himmeät valot ja tarjolla on myös rentouttavia spa-hoitoja pariskunnille.