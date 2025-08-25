Teresa Välimäki tarjoaisi koulussa ruokia, joista lapset tykkäävät – unohdetaan "anisvatkulit"

Suomessa on tarjottu ilmaista kouluruokaa jo vuosikymmenten ajan. Se on etuoikeus, jota moni pitää kuitenkin itsestäänselvyytenä.

Huomenta Suomessa keskusteltiin viikonloppuna kouluruoasta meillä ja maailmalla.

Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Annette Gothóni muistutti monen lapsen elävän köyhissä maissa ilman ruokaa tai hyvin vähäisellä ravinnolla.

– Kun mennään köyhimpiin maihin, niin vain joka viides lapsi saa kouluruokaa. Ja se on monessa tapauksessa se ainoa ruoka, minkä he päivän aikana saavat.

Suomen World Vision kampanjoi kouluruoan puolesta 25.8.–28.9. Kampanjan suojelijana toimii tänä vuonna kokki ja yrittäjä Teresa Välimäki.

– Olen sitä mieltä, että me jotka olemme etuoikeutettuja, niin meidän täytyy auttaa niitä, jotka sitä apua tarvitsee, Välimäki totesi Huomenta Suomessa.

Suomessakin parannettavaa

Välimäki kertoi kirjoittaneensa etukäteen sosiaaliseen mediaan siitä, että on puhumassa kouluruoasta televisiossa. Moni kommentoi hänelle, että aiheesta onkin hyvä puhua, koska kouluruoka on niin pahaa.

– Puhutaan vähän eri tason asioista. Näen, että täälläkin on paljon parannettavaa. Ja on tärkeää, että ruoka maistuu, eikä tehdä hyvistä raaka-aineista pahaa ruokaa.

Suomessa prosessi kuitenkin toimiim, ja kouluruokaa on tarjolla kaikille. Ongelmana on enemmän se, että monet lapset jättävät kouluruoan syömättä.

"Paljon tärkeämpää kuin se, että opetetaan jotain anisvatkulia syömään"

Välimäki keskittyisikin Suomen kouluruoassa enemmän sen maistuvuuteen kuin siihen, että kasvuikäiset lapset pääsevät koulussa maistamaan uusia makuja.

– Näkisin, että koulussa syötetään niitä ruokia, mistä lapset tykkäävät. Ei välttämättä tarkoita sitä, että kalleimpia ruokia.

Koululussa olisi kokin mukaan tärkeämpää opettaa itse ruokailutilannetta: syödään ja otetaan sen verran kuin jaksetaan, ja näin vältetään hävikkiä.

– Se on paljon tärkeämpää kuin se, että opetetaan jotain anisvatkulia syömään, mitä ei tarvitse siinä hetkessä vielä oppia.

Millainen etuoikeus kouluruokailu oikein on, ja miten sillä voidaan vaikuttaa köyhissä maissa? Katso yllä olevalta videolta koko keskustelu.