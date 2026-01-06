Etelään on luvassa pilvisempää ja heikkoja lumisateita.

Sää jatkuu lähipäivinä laajalti kylmänä ja paikoin pilvisenä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle.



Tänään ja huomenna sää jatkuu kylmänä etenkin maan pohjoisosassa, jonne on annettu pakkasvaroituksia.

Etelään on luvassa pilvisempää ja heikkoja lumisateita. Ahvenanmaalla ja lounaisrannikolla lunta voi sataa enemmän. Etelässä pilvinen sää heikentää pakkasia.



Etelässä pakkanen putoaa tänään 5–15 asteeseen. Huomenna sää lämpenee myös maan keskiosassa.

Viime yönä ja aamulla kylmintä oli Enontekiöllä, jossa mitattiin pakkasta aamukymmenen maissa 38,6 astetta. Loppuviikolla kylmän sään ennustetaan jatkuvan.



– Ei mitään ihmeellisiä muutoksia ole tapahtumassa. Vähäisiä sateita voi viikon puolivälissä tulla länsirannikolla, arvioi päivystävä meteorologi Helena Laakso STT:lle.



Pohjoisessa oleva korkeapaine vahvistuu loppuviikosta, jolloin talven pakkasennätys saattaa rikkoutua.