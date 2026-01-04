Kylmiä pakkaslukemia on luvassa koko maahan.

Viikko alkaa kylmässä ja lumisessa säässä koko maassa. Forecan mukaan maan itä- ja pohjoisosaan virrannut arktinen ilmamassa väistyy kuitenkin alkuviikon aikana.

Pakkanen on silti paikoin kireää.

Maanantaina pilvisyys vaihtelee ja pilvisillä alueilla ja etenkin maan itä- ja pohjoisosassa voi sadella lunta.

Pakkasta on maan eteläosassa 15-20 astetta ja paikoin lämpötilat voivat laskea sen alle.

Maan keskiosassa lämpötilat ovat 10 ja 25 pakkasasteen välillä.

Lapissa lämpötilat voivat laskea jopa 35 pakkasasteen alapuolelle.

Tämän talven toistaiseksi kylmin lämpötila on Kilpisjärvellä 2. tammikuuta mitattu 39,9 astetta pakkasta.

Loppuviikosta kylmenee jälleen

Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että tuo ennätys saattaa mennä rikki.

– Meillä on edessä hyytävä pakkasviikko, Mäntykannas kertoo.

– Aamua kohden pakkanen kiristyy myös etelässä. Sisämaassa etelässä voi olla pakkasta 25 astetta ja pohjoisessa paikoitelleen mennään lähelle 40 pakkasastetta.

Päivän aikana länsirannikko lauhtuu hieman tuulen puhaltaessa merialueilta.

Tiistaina pilvisyys hellittää, jonka myötä pakkanen hieman heikkenee.

–Näyttää siltä, että loppuviikosta sää selkenee ja pakkanen pääsee kiristymään uudestaan, Mäntykannas ennustaa.

Katso sääennusta yllä olevasta videosta.