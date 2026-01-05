Kovilla talvipakkasilla on syytä tietää, mikä on paleltuma ja kuinka sitä hoidetaan.

Suomen talvisissa oloissa paleltumat ovat melko yleisiä, erityisesti alle –20 asteen pakkasissa.

Paleltumat tulevat yleisimmin sormiin, varpaisiin, korviin, poskiin ja nenänpäähän. Paleltuneella ihoalueella esiintyy pistelyä ja tunnottomuutta. Myös värimuutokset ja rakkulat ovat mahdollisia.