Paleltuman hoidossa on ensin arvioitava, onko paleltuneen henkilön ruumiinlämpö alentunut, sillä ensiapu määräytyy sen mukaisesti.
Pienissä ja pinnallisissa paleltumissa paleltunutta aluetta voi ensin lämmittää painamalla sitä kevyesti kädellä. Paleltumaa ei saa hieroa eikä hangata.
Seuraavaksi voi yrittää lämmittää upottamalla paleltuneen kehonosan kädenlämpöiseen veteen (37–42 astetta) noin 20–30 minuutiksi. Lämmittämisen aikana ihon värin ja tunnon pitäisi palautua normaaliksi ja kovettuman hävitä.
Paleltunutta aluetta ei saa lämmitellä avotulen lämmössä, koska tunnottomuuden vuoksi voidaan helposti saada aikaan paleltuman lisäksi palovamma.
Lämmitettäessä paleltuma-alueella voi tuntua voimakasta kipua. Kipua voi hoitaa apteekista ilman reseptiä saatavilla tulehduskipulääkkeillä.
Paleltuneen kannattaa nauttia lämmintä juotavaa. Alkoholia ja tupakointia on vältettävä hoidon aikana.
Vamma-alueen jatkohoito riippuu vaurion laajuudesta.
Lääkäriin, jos käy näin
Jos tunto, lämpö ja ihon normaali väri eivät ole palanneet tunnissa, on syytä hakeutua heti hoitoon. Samoin kannattaa tehdä, jos iholle nousee rakkuloita.
Jos paleltunut alue on laaja, kuten iso osa raajaa, tulee aina hakeutua hoitoon.
Vakavan paleltumisen seurauksena paleltunut ihoalue voi mennä kuolioon. Syvät paleltumat edellyttävät aina sairaalahoitoa.
Syviä paleltumavammoja hoidetaan päivittäisillä antiseptisillä kylvetyksillä. Kuolleen kudoksen poistoon ryhdytään tarvittaessa vasta, kun raja terveen ja kuolleen kudoksen välillä on selkeytynyt, mihin voi kulua viikkoja.
Paleltumavammoista voi hoidosta huolimatta jäädä jälkioireiksi tuntohäiriöitä, nivelkipuja, liikahikoilua ja kylmänarkuutta.
Kuinka välttyä paleltumilta?
Ensisijainen keino on pukeutua kerrospukeutumalla lämpimiin, kuiviin ja kosteutta eristäviin vaatteisiin.
Myös nesteytyksestä tulee huolehtia, ja liikkuminen ylläpitää kehon ääreisverenkiertoa.
Sen sijaan pakkasvoiteiden käyttöä ei suositella, sillä ne saattavat lisätä paleltumisriskiä, nimestään huolimatta.
