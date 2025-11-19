S-ryhmän kaupoista poistuu israelilaistuotteita.
Asiasta uutisoivan Iltalehden tietojen mukaan päätös on tehty jo syyskuussa.
SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa kommentoi lehdelle, että päätös on tehty silloiseen tilannekuvaan ja Euroopan komission esitykseen nojaten.
– Asiasta ei ole tiedotettu laajemmin, mutta teema nousi isommin esiin HOK-Elannon eilisen edustajistokeskustelun myötä, Elomaa toteaa Iltalehdelle.
Vihreiden kansanedustaja tyytyväinen
HOK-elannon edustajistoon kuuluva vihreiden kansanedustaja Alviina Alametsä hehkuttaa Instagram-päivityksessään, että kyseessä on hyvä uutinen.
– Tein vuosi sitten Vihreän ryhmän kanssa aloitteen Israelin laittomista siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden poistamiseksi S-ryhmän valikoimista, Alametsä kirjoittaa Instagramissa.
Alametsä toteaa, että israelilaista alkuperää olevien tuotteiden myynti lopetetaan S-ryhmässä toistaiseksi.
– S-ryhmä on poistanut valikoimastaan esimerkiksi venäläisiä tuotteita Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan johdosta. Samalla tavoin tulee suhtautua israelilaisiin tuotteisiin tässä ajassa, Alametsä kirjoittaa.