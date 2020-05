Ruumiit haisevat ja kapina kytee New Yorkissa – ikkunattomista kopeista jättivuokraa maksavien mitta on täynnä

New Yorkissa asuntoihin kantautui tällä viikolla karmaiseva haju. Kotien vieressä sijaitseva brooklynilainen hautaustoimisto oli yksi monista paikoista, missä loppui tila kasaantuvien ruumiiden keskellä, joten toimisto turvautui kylmärekkoihin. Viisikymmentä ruumista oli pienille kuorma-autoille liikaa eikä kylmälaitteisto kestänyt.

Ei pitäisikään, silti ruumiita on nähty eri naapurustojen katukuvassa yli kuukauden.

Muualla maassa eletään eri todellisuutta

New York on Yhdysvaltain koronakriisissä surullinen poikkeus.

Osavaltion tilanne on synkkä myös Euroopan kriisimaihin verrattuna. 19 miljoonan asukkaan osavaltiossa on paikallisten viranomaisten mukaan yli 310 000 vahvistettua koronavirustapausta ja lähes 24 000 on kuollut.