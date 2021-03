MTV Uutiset New Yorkissa: Kolmannes pienyrittäjistä menossa konkurssiin koronakriisin jatkuessa – moni kaupungista paennut ei ole palannut

Vuosi sitten koronakriisi iski kunnolla New Yorkiin. Kun ruumisrekat valtasivat katukuvaa, kymmeniä tuhansia pakeni pois kaupungista. Yksi lähtijöistä oli Max Levenson.

– Se oli kamalaa! Ambulanssien sireenit soivat jatkuvasti ja tunsimme vain uskomatonta epätoivoa. Kun pääsimme vihdoin lähtemään New Yorkista, paino harteilta keveni heti, muistelee Levenson MTV Uutisille nykyisestä kotikaupungistaan Missoulasta.

Levenson ei paennut monen muun newyorkilaisen tapaan naapuriosavaltioihin tai Floridaan, vaan asuu nyt Montanan osavaltiossa. Levenson ei aio palata kalliiseen miljoonakaupunkiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä oli Brooklynissa kaksio, nyt asumme neljän makuuhuoneen omakotilassa ja meillä on oma piha, Levenson kertoo.

"Pienyritykset menettäneet puoli miljoonaa työpaikkaa"

Muuttoliikennettä seurannut Unacast on arvioinut, että New Yorkin muuttotappio oli koronavuonna ainakin 70 000 ihmistä. Synkimpinä kuukausina muuttomäärät nousivat korkeimmiksi, mutta osa on palannut miljoonakaupunkiin. Eniten asukkaita ja yrityksiä lähti kalliilta liiketilojen Manhattanilta.

– Erityisesti pienyritykset ovat menettäneet puoli miljoonaa työpaikkaa ja se on paljon! Olemme menettäneet vuodessa enemmän työpaikkoja, mitä pystyimme viime vuosikymmenen aikana luomaan, kertoo puheenjohtaja Kathryn Wylde, Partnership for New York City -järjestöstä.

Vaikka teatterit ja ravintolat purkavat pikkuhiljaa rajoituksiaan, Broadway ja moni toimisto oli vuoden kiinni ja se on jättänyt jälkensä. Tyhjiä liiketiloja ei tarvitse Manhattanilta etsiä.

– New Yorkin kaupungissa on noin neljännesmiljoona pienyritystä, joista kolmanneksen ei uskota selviävän tästä kriisistä. Ennen pandemiaa kaupungissa oli 27 000 ravintolaa, ainakin 5000 on jo mennyt nurin eikä näiden yrityksien ole edes tarvinnut maksaa vuokraa, Wylde sanoo.

New Yorkin toipumiseen menee vuosia

Osa newyorkilaisista onkin selvinnyt tähän asti talousvaikeuksista, koska liiketilassa tai asunnossa on ollut häätökielto päällä. Häätösuojan pitäisi päättyä toukokuun alussa. Vaikka rokotukset ja valtionapu piristävät talousnäkymiä, monella newyorkilaisella on synkät kuukaudet edessä.

– New York ei tule olemaan täysin jaloillaan kuin aikaisintaan vuonna 2024 tai 2025. Se on paras ja optimistisin arvioimme, Wylde sanoo.