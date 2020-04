MTV paikalla koronaviruksen runtelemassa New Yorkissa: Yhdysvallat on ensimmäinen maa, jossa kuolleita yli 2 000 päivässä – ruumiita kuljetetaan sairaalasta rekkalasteittain, hautausmaallekin on jo odotuslista

Aita on nostettu näkösuojaksi sairaalan edustalla olevien ruumiita säilyttävien kylmärekkojen eteen. Tuulenpuuskat kaatavat aitaa useita kertoja ja osa paikallisista pysähtyy ottamaan kännykkäkuvia. Moni ohikulkija puistelee päätään, sillä lisää kuolleita pukataan sairaalasta rekkoja kohti. He näkevät mitä tapahtuu, halusivat tai eivät.

Osa sairaalan lähellä asuvista kertoo jo traumatisoituneen siitä mitä edellisellä viikolla kokivat. Silloin minkäänlaista aitaa ei vielä ollut, ja tuulenpuuska heitteli kuolleiden päällä olevia suojakankaita. New Yorkissa on ollut pulaa ruumispusseista.

Brooklynilaiselta hautausmaalta kerrotaan, että polttohautaukseen eli tuhkaukseen on jo odotuslista. Näin suuria ruuhkia hautausmaan työntekijät eivät ole ennen kokeneet.

Surullisia ennätyksiä

New Yorkissa on tehty surullisia ennätyksiä viime päivinä.

Viimeisen neljän vuorokauden aikana joka päivä noin 800 newyorkilaista menehtyi koronavirukseen. Se tarkoittaa keskimäärin yli 30 ihmistä joka tunti. New Yorkissa on Yhdysvaltojen vahvistetusta tautimäärästä reilu kolmannes, yli 170 000. Yhdysvaltojen vahvistetusta yli 18 000 koronaviruskuolemasta lähes puolet on tapahtunut New Yorkissa.

Asiantuntijat varoittavat, että tartuntaluvut saattavat olla alakanttiin, sillä kaikkia tartuntojen saaneita ei edelleenkään testata.

Onneksi synkkyyden keskellä on myös toivoa antavia uutisia. New Yorkissa sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä on rauhoittunut ja ensimmäistä kertaa teho-osastohoitoa vaativien potilaiden määrä laski perjantaina. Vielä viikko sitten 300 uutta newyorkilaista saapui päivittäin tehohoitoon. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo toivoo, että sairaalahoitoa tarvitsevien määrä olisi merkki siitä, että New York on saavuttamassa tautihuippunsa.

Epätasa-arvo korostuu kriisissä

Koronaepidemia on myös korostanut Yhdysvaltain epätasa-arvoa. Vähemmistöjen ja vähävaraisten naapurustoissa tauti tuntuu tappavan ihmisiä enemmän kuin esimerkiksi vauraammalla Manhattanilla. Kyse ei ole vain New Yorkissa tapahtuvasta ilmiöstä, vaan eri osavaltioissa esimerkiksi afroamerikkalaisia on menehtynyt koronavirukseen asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin valkoista väestöä.

Afroamerikkalaiset muodostavat keskimäärin 15 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä. Chicagossa yli 60 prosenttia koronaviruksen kuolleista on ollut afroamerikkalaisia, vaikka heitä on kaupungin asukkaista noin 30 prosenttia. Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmä on kuuluisa epätasa-arvostaan ja osalla julkisista sairaaloista on huono maine. Vähävaraisemmat asuvat myös tiiviimmin, turvavälejä on usein vaikea pitää. Moni heikompiosainen joutuu yhä matkustamaan julkisilla töihin ja köyhyys lisää myös tiettyjen kroonisten sairauksien riskiä.