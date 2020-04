Helin naapuri kuoli, Kalle ei päässyt testeihin vakavista koronaoireista huolimatta – New Yorkin suomalaiset kertovat painajaisesta: "Tunnelma kaduilla on apokalyptinen"

Vapaana kirjoittajana työskentelevä Mattila on asunut Manhattanilla viitisen vuotta. Kuiva yskä, kuume ja hengitysvaikeudet saivat Mattilan epäilemään koronavirustartuntaan.

– Soitin New Yorkin osavaltion korona-päivystyspuhelimeen. He kysyivät kysymyksiä oireista, riskitekijöistä ja kuulostivat tosi huolestuneelta. He lupasivat soittaa kahden kolmen päivän päästä, että minne voin tulla testeihin, mutta sitä puhelua ei ikinä tullut, Mattila sanoo.

Mattilalla "katastrofeihin tarkoitettu terveysvakuutus"

New Yorkin sairaalat ovat olleet ylikuormittuneita pitkään. New Yorkissa kynnys lähteä sairaalaan on suuri ja Mattilaa huoletti muiden tartuttamisen lisäksi suuri sairaalalasku.

– Minulla on New Yorkin osavaltion kautta "katastrofeihin tarkoitettu terveysvakuutus". Se on aika enteilevä nimi, koska sitä myydään ainoastaan alle 30-vuotiaille, ja vakuutuksessa on valtava omavastuu. Joudun maksamaan itse 9000 dollaria eli yli 8000 euroa ennen kuin vakuutus korvaa mitään.

Vakuutusmaksut ovat silti usein monta sataa dollaria kuukaudessa. Osastolle joutuminen taas voi maksaa sairastuneella kymmeniä tuhansia.

Naapuri kuoli, toinen perhe sairaana

Mattilan oireet kestivät lähes kuukauden, mutta nyt hän on jo toipumassa. Synkkiä omakohtaisia kokemuksia New Yorkin koronakriisistä on myös Keskuspuiston lähellä asuvalla Heli Sirviöllä.

– Naapurini kuoli koronaan puolitoista viikkoa sitten ja toinen perhe samassa rapussa on sairaana, että kyllä me aika huolissaan kaikki ollaan täällä, kuvailee Sirviö.

Sirviö on asunut New Yorkissa 13 vuotta. Sirviö toimii Columbian yliopistossa suomen kielen ja kulttuurin lehtorina ja tekee myös dokumenttielokuvia.

– Viikkokausia ainoat äänet on ollut ambulanssien sireenit, jotka huutaa niin, että olen alkanut käyttämään kotona paljon musiikkia.

– Kadut ovat autioina, liikkeet ovat kiinni ja metalliset rullaverhot on vedetty liikkeiden eteen. Tunnelma tuntuu aika apokalyptiselta kaduilla, Sirviö kertoo.

Satoja newyorkilaisia kuolee joka päivä

New Yorkin sairaaloihin tulee yhä pari tuhatta uutta koronaviruspotilasta päivässä ja satoja newyorkilaisia kuolee joka päivä.

Presidentti Donald Trumpin mukaan osavaltioilla on "valtava" määrä koronavirustestejä, mikä on vastoin hänen omien terveysasiantuntijoiden lausuntoja. Trump kiirehtii silti osavaltioiden rajoitusten purkamista.

Konservatiiviset ryhmät ovat protestoineet liikkumisrajoituksia vastaan eri puolella maata. Trump on yllyttänyt protestoijia.

– Trumpin oma henkilökohtainen vastine on ollut surkea tälle tilanteella. Newyorkilaiset luottavat osavaltion omaan kuvernööriin Andrew Cuomoon, joka pitää päivittäiset tiedotustilaisuudet ja puhuu kokonaisia lauseita, Sirviö sanoo.

Cuomo on pyytänyt Trumpilta lisäapua testaamiseen.

"Suomalaisilla hieno tilanne terveydenhuollon suhteen"

Brooklynissa vuosia asunut Kati Aho kokee kriisistä huolimatta olevansa onnekas. Hän on suomalaisen puolisonsa ja puolivuotiaan lapsen kanssa pysynyt terveenä ja saa tehdä kotoa käsin töitä.

– On ollut siunaus, että olen ollut äitinä tänä aikana. On jotain, joka täyttää päivät ja luo toivoa.

– Suomalaisena olen miettinyt sitä, kuinka hieno tilanne suomalaisilla on terveydenhuollon suhteen. Sydän on särkynyt heidän puolesta täällä, joilla ei ole mahdollisuutta olla poissa töistä, eikä ole mahdollisuutta olla ottamatta metroa, Aho kertoo.

Koronakriisi on korostanut erityisesti Yhdysvalloissa eriarvoisuutta.