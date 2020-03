Yhdysvalloissa koronavirusta vastaan taistelevat sairaalat tarvitsevat lisää tarvikkeita – nyt vapaaehtoiset ompelevat hengityssuojaimia ensiapuihin

– Itse tehdyt suojat eivät ole ihanteellisia, mutta fakta on se, että hengityssuojista on pulaa, vapaa-ajallaan vaatteita ompeleva Picard sanoo STT:lle.

Aasiassa on tiedetty, miten toimia

Maanantai-iltana paikallista aikaa maassa oli todettu yli 164 000 tartuntaa. Ainakin 790 ihmistä on kuollut pelkästään New Yorkin kaupungissa, josta on tullut maan koronaviruspandemian keskus. Kaupungissa on jo pystytetty tilapäisiä ruumishuoneita.