Yhdysvalloissa koronavirustartunnat kasvavat nopeasti - New Yorkin kaupungin lääkäri pesi kadulta hengityssuojaimen käyttöönsä - “Aikuisten osasto on täysin kaaoksessa”

Koronavirukseen menehtyneiden määrä kaksinkertaistui kahdessa päivässä. Pahin kriisipesäke on New Yorkin alue, missä on noin puolet maan vahvistetuista tartunnoista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii jyrkän matkustusvaroituksen asettamista New Yorkin metropolialueelle.