Kiira Korpi elää erilaista arkea USA:ssa koronaepidemian keskellä – "Pelottaa ja ahdistaa, että miten tästä ylipäätään elämä jatkuu"

Taitoluistelija Kiira Korpi on asunut New Yorkissa yli kolme vuotta miehensä Arthur Borgesin kanssa. Noin puolet Yhdysvaltain koronaviruksen aiheuttamista kuolemista on tapahtunut New Yorkissa ja miljoonakaupungin tunnelma on ollut synkkä. Sairaaloissa on ollut jatkuva pula hoitohenkilökunnasta ja suojavarusteista.