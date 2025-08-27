Ruotsissa esitetään täyskieltoa puhelinmyynnille

Ruotsin kuluttajavirasto antoi maan hallitukselle puhelinmyyntikieltoehdotuksen.
Ruotsin kuluttajavirasto ehdottaa puhelinmyynnin kieltämistä, kertoo maan yleisradioyhtiö SVT viraston tiedotetta lainaten.
– Liiketoimintamalli on ongelmallinen jo perusrakenteeltaan. Silloin valvonta tai tiukemmat säännöt eivät riitä, pääjohtaja Cecilia Tisell sanoo uutistoimisto TT:lle.
Kuluttajavirasto on hallituksen toimeksiannosta selvittänyt puhelinmyynnin kuluttajansuojaa.
Keskiviikkona 27. elokuuta se luovutti hallitukselle raportin, jossa ehdotetaan täyskieltoa puhelinmyynnille.
Vaihtoehtona "opt-in -järjestelmä"
Jos puhelinmyyntiä ei täysin kielletä, ehdottaa virasto niin sanottua opt-in-järjestelmää.
Käytännössä se tarkoittaisi, että puhelinmyyjät saisivat soittaa vain niille kuluttajille, jotka ovat etukäteen ilmoittaneet suhtautuvansa myönteisesti soittoihin.
Moni saattaa jättää vastaamatta puhelimeen myyntisoittojen vuoksi. Kuvituskuva.Shutterstock
Paljon ilmoituksia
Tyytymättömyys puhelinmyyntiin on laajaa eikä viraston mukaan oikeastaan kukaan kuluttaja halua myyntipuheluita.
Valituksia harhaanjohtavasta ja aggressiivisesta markkinoinnista tulee myös huomattavasti enemmän kuin muiden myyntitapojen kohdalla.
Virasto pitää lisäksi ongelmallisena sitä, että ihmiset lakkaavat vastaamasta puhelimeen puhelinmyynnin vuoksi. Tämä voi johtaa siihen, että tärkeät puhelut esimerkiksi poliisilta tai terveydenhuollosta jäävät huomaamatta.
Lähde: SVT