Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat siirtyneet Naton komentorakenteessa uuteen paikkaan.
Suomella, Ruotsilla ja Tanskalla alkoi uusi aika sotilasliitto Natossa perjantaina, kun maat siirtyivät Naton komentorakenteessa Norfolkin yhteisoperaatiojohtoportaan vastuualueelle.
Tapahtunutta juhlistettiin seremonioin Helsingissä valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa
Kun Suomi liittyi Natoon vuonna 2023, se sijoitettiin Hollannin Brunssumissa sijaitsevan yhteisoperaatiojohtoportaan (JFC Brunssum) vastuulle.
Siirtymistä Yhdysvalloissa Virginiassa sijaitsevan JFC Norfolkin vastuulle on työstetty puolustushallinnossa jo pidempään.
Muutoksen myötä kaikki Pohjoismaat ovat Natossa saman yhteisoperaatiojohtoportaan alla.
Lue myös: Nato-komentaja: Suomi vaihtaa paikkaa Natossa
"Järkevä muutos"
Presidentti Alexander Stubb sanoi avatessaan seremonian, että kyseessä on suuri päivä Suomelle ja Puolustusvoimille. Presidentin mukaan siirtyminen Norfolkin vastuulle tukee Suomen muita tavoitteita.