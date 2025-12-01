Suomi ja Ruotsi vahvistavat yhteistyötä entisestään.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ovat antaneet yhteisen julistuksen Suomen ja Ruotsin välisestä yhteistyöstä.
Ruotsin ja Suomen hallitukset päättivät viime vuoden syyskuussa lujittaa maiden välistä yhteistyötä monilla osa-alueilla. Nyt annetussa julistuksessa maat vahvistavat sitoumuksensa edistää yhteistyön syventämistä.
Ulf Kristersson on parhaillaan Helsingissä kaksipäiväisellä vierailulla.
Keskusteluiden asialistalla ovat muun muassa maiden hallitustenvälinen yhteistyö sekä ajankohtaiset EU-asiat ja Ukrainan tukeminen.