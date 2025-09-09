Ruotsin yleisurheilutähdiltä kielletty temppu Tokiossa

Ruotsin yleisurheilutähdet Maja Åskag ja Julia Henriksson aloittivat Tokion MM-kisojen leirityksen kielletyllä teolla. Kaksikko oli uinut Fukuokan edustalla meressä, vaikka se ei ole sallittua.

Tokion MM-kilpailut käynnistyvät viikonloppuna ja valmistautuminen paikan päällä koitokseen on täydessä käynnissä. Paikan päälle vallitsee kova helle, sillä mittarissa on päivisin 32 astetta ja korkea kosteusprosentti. Ruotsin yleisurheilukaksikko oli käynyt virkistäytymässä maan MM-hotellin edustalla, mutta huomannut vasta myöhemmin, että se on kiellettyä.

– Julia (Henriksson) ja minä kävimme ensimmäisenä päivänä pulahtamassa. Se oli viilentävää. Sitten luimme kyltin, että meressä ei saa uida, kolmiloikassa ja pituudessa kisaava Åskag kertoi Sportbladetille.

Se ei ollut tiedossa, miksi meressä ei saisi uida.

– Siinä luki, ettei se olisi hyväksi tai tarkemmin sanottuna, että se on kiellettyä 1. syyskuuta jälkeen. Emme huomanneet kylttiä, haha. On kuitenkin todella kuuma, että tarvitsee viilennystä.

Julia Henriksson on Ruotsin kovin naissprintteri. Hän on mukana Tokion MM-kisojen satasella ja 200 metrillä. 22-vuotias Åskag on niittänyt menestystä nuorten arvokisoissa ja kerännyt molemmissa lajeissaan maailman sekä Euroopan mestaruudet.

– Täällä on todella hyvä olla. Täällähän harjoitellaan enimmäkseen sisätiloissa. Minulla on onni, että olen voinut nukkumaan 9-10 tuntia joka yö ja päässyt hyvin päivärytmiin. Uskon sen auttavan todella paljon. Pitää vain muistaa juoda paljon ja välttää ulkona olemista, Åskag kertoi.

Åskagin tavoitteena on päästä finaaliin. Hän oli kevään MM-hallikisoissa viides, mutta nyt kilpailu on kovempaa. Tokion MM-kisat käydään 13.-21. syyskuuta.